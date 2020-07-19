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Ненавистнику «пи****сов» Герману Стерлигову не дали проехать по обочине 

Майк Габриелян 53 минуты назад
Бизнесмен Герман «Ненавистник пи****сов» Стерлигов обвинил дальнобойщиков в том, что они не дают ему нарушать правила ПДД и ездить по обочине. Он также сообщил о преступных деяниях своего друга, который за рулём расстреливает фуры из пистолетов. Коммерсант планирует обзавестись оружием и следовать его примеру.
Стерлигов снял видео будучи за рулем своего автомобиля. Перед ним по правой полосе едет большегруз и бизнесмен негодует, что водитель фуры не позволяет ему совершить обгон по правой обочине.
«Обратите внимание, дальнобойщик. Конченая мразь среди них попадается. Уверены в своей безнаказанности. Вот так берёт, перегораживает. Чтобы по боковой не обгоняли. А ведь люди могут торопиться, ведь я, допустим, штраф готов оплатить. Я опаздываю. Мне надо быстрее. А ему похрен. Такая, знаете, комса стукаческая. Весь в регистраторах и так далее», — жалуется на видео Стерлигов.
Бизнесмен рассказал также, что не одинок в своей ненависти к дальнобойщикам-пролетариям. По его словам, у него есть «приятель, очень известный человек хороший», который «им стопари бьет», стреляя по фурам из пневматического пистолета прямо на трассе.
Стерлигов показал работающих на него девственниц
«Вот кто так себя ведёт, он подъезжает, открывает окошечко, шлеп-шлеп-шлеп и стопарики бьет у них. Вот так учит негодяев», — сообщил Стерлигов о преступных деяниях своего знакомого.
Он пожаловался, что у него нет с собой пневматического пистолета.
«Надо бы обзавестись, я думаю» — сказал предприниматель.
Герман Стерлигов известен как истовый гомофоб. В интернете он прославился как ««ненавистник пи****сов» Ранее он открыл фермерскую лавку, на дверях которой повесил табличку «пи****сов вход воспрещен». Он также уводил продавщицу в своем вятском магазине за то, что она угостила гея квасом, и назвал её в соцсетях «мразью».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Стерлигов показал работающих на него девственниц.
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Общество , Видео , Герман Стерлигов
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