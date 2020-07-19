Ненавистнику «п***в» Герману Стерлигову не дали проехать по обочине

Бизнесмен Герман «Ненавистник п****в» Стерлигов обвинил дальнобойщиков в том, что они не дают ему нарушать правила ПДД и ездить по обочине. Он также сообщил о преступных деяниях своего друга, который за рулём расстреливает фуры из пистолетов. Коммерсант планирует обзавестись оружием и следовать его примеру.

Стерлигов снял видео будучи за рулем своего автомобиля. Перед ним по правой полосе едет большегруз и бизнесмен негодует, что водитель фуры не позволяет ему совершить обгон по правой обочине.

«Обратите внимание, дальнобойщик. Конченая мразь среди них попадается. Уверены в своей безнаказанности. Вот так берёт, перегораживает. Чтобы по боковой не обгоняли. А ведь люди могут торопиться, ведь я, допустим, штраф готов оплатить. Я опаздываю. Мне надо быстрее. А ему похрен. Такая, знаете, комса стукаческая. Весь в регистраторах и так далее», - жалуется на видео Стерлигов.

Бизнесмен рассказал также, что не одинок в своей ненависти к дальнобойщикам-пролетариям. По его словам, у него есть «приятель, очень известный человек хороший», который «им стопари бьет», стреляя по фурам из пневматического пистолета прямо на трассе.

«Вот кто так себя ведёт, он подъезжает, открывает окошечко, шлеп-шлеп-шлеп и стопарики бьет у них. Вот так учит негодяев», - сообщил Стерлигов о преступных деяниях своего знакомого.

Он пожаловался, что у него нет с собой пневматического пистолета.

«Надо бы обзавестись, я думаю» - сказал предприниматель.

Герман Стерлигов известен как истовый гомофоб. В интернете он прославился как ««ненавистник п****в» Ранее он открыл фермерскую лавку, на дверях которой повесил табличку «П ****м вход воспрещен». Он также уводил продавщицу в своем вятском магазине за то, что она угостила гея квасом, и назвал её в соцсетях «мразью».