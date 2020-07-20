По мнению Чуланова, осенью произойдет небольшой рост заболеваемости, так как вместе соберутся школьные, студенческие и рабочие коллективы, люди вернутся из отпусков.

В результате пациентов с респираторными инфекциями будет больше, но вторая волна не наберет такую же силу, как первая, благодаря популяционному иммунитету, опыту профилактики и отношению людей к собственной безопасности.

Депутат Госдумы , бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко считает, что осенью коронавирус не будет отличаться по своему воздействию от 200 других вирусов, которые обычно циркулируют в это время.

Аналогичное мнение ранее высказал академик РАН Виктор Малеев . Как сообщал «Рамблер», он заявил, что осенью из-за второй волны коронавируса в стране могут усилить ограничительные меры, но только местами, так как вспышки будут локальными.

В то же время директор НИИ эпидемиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян предупредил, что одновременное заражение гриппом и новым коронавирусом способно осложнить оба заболевания.