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Минздрав сделал заявление по второй волне COVID-19 

Мария Иванова и ещё 35 21 минуту назад
Главный инфекционист Минздрава, доктор медицинских наук Владимир Чуланов заявил, что вторая волна нового коронавируса охватит Россию осенью и будет слабее первой. Об этом сообщает «Интерфакс».
По мнению Чуланова, осенью произойдет небольшой рост заболеваемости, так как вместе соберутся школьные, студенческие и рабочие коллективы, люди вернутся из отпусков.
В результате пациентов с респираторными инфекциями будет больше, но вторая волна не наберет такую же силу, как первая, благодаря популяционному иммунитету, опыту профилактики и отношению людей к собственной безопасности.
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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко считает, что осенью коронавирус не будет отличаться по своему воздействию от 200 других вирусов, которые обычно циркулируют в это время.
Аналогичное мнение ранее высказал академик РАН Виктор Малеев. Как сообщал «Рамблер», он заявил, что осенью из-за второй волны коронавируса в стране могут усилить ограничительные меры, но только местами, так как вспышки будут локальными.
В то же время директор НИИ эпидемиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян предупредил, что одновременное заражение гриппом и новым коронавирусом способно осложнить оба заболевания.
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Общество , Видео , Геннадий Онищенко , Владимир Чуланов , Виктор Малеев , Минздрав РФ , Госдума , РАН
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