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Минздрав назвал сроки начала второй волны коронавирус 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 13 38 минут назад
Названы сроки начала второй волны COVID-19 в России
Фото: РИА Новости
Вторая волна коронавирусной инфекции может атаковать Россию осенью, но она будет слабее предыдущей, сообщил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.
По его словам, в осенний период традиционно ожидается некоторое повышение заболеваемости, в том числе COVID-19, так как в это время формируются школьные, студенческие, рабочие коллективы, люди возвращаются из отпусков, передает «Интерфакс».
Специалист считает, что новая волна будет слабее из-за того, что у многих появился иммунитет к коронавирусу, и люди серьезнее стали относится к мерам профилактики и защиты.
Напомним, ранее в июле глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщил, что система российского здравоохранения готова к возможной второй волне коронавируса, однако россиянам важно относиться к своему здоровью с повышенным вниманием.
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Общество , Владимир Чуланов , Дмитрий Морозов , Минздрав РФ , Госдума , Интерфакс
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