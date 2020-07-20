Названы сроки начала второй волны COVID-19 в России

Вторая волна коронавирусной инфекции может атаковать Россию осенью, но она будет слабее предыдущей, сообщил главный инфекционист Минздрава , профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов

По его словам, в осенний период традиционно ожидается некоторое повышение заболеваемости, в том числе COVID-19, так как в это время формируются школьные, студенческие, рабочие коллективы, люди возвращаются из отпусков, передает «Интерфакс».

Специалист считает, что новая волна будет слабее из-за того, что у многих появился иммунитет к коронавирусу, и люди серьезнее стали относится к мерам профилактики и защиты.