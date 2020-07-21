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На Кубани рассказали о новых случаях коронавируса 

РИА Новости и ещё 16 2 часа назад
На Кубани рассказали о новых случаях коронавируса
Фото: РИА Новости
Рекордные за июль 78 новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены на Кубани, где минимум за месяц выявляли 57 заболевших в сутки, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Отмечается, что в краевой столице заболели 49 человек, в Сочи и Туапсинском районе — по пять. Трое заболевших в Армавире, по два — в Кавказском, Крымском, Северском, Белореченском районах. По одному случаю зафиксировано в Тихорецком, Гулькевичском, Ейском, Павловском, Отрадненском, Динском, Выселковском районах и в Горячем Ключе.
"В Краснодарском крае за сутки подтверждено 78 новых случаев заболевания коронавирусом. Возраст пациентов — от трех до 82 лет. Среди них 42 женщины и 36 мужчин. Среди заболевших 12 детей от трех до 16 лет", — говорится в сообщении.
При этом по данным властей, с начала месяца минимально в сутки выявляли 57 случаев заболевания коронавирусом. Однако с 18 июля, когда в регионе был снят еще ряд ограничений из-за пандемии и была разрешена работа аквапарков, бассейнов и аттракционов, число заболевших превысило 70 человек и увеличивалось с каждым днем.
"Жителям и гостям края необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию. Общее число заболевших на сегодняшний день — 7340 человек, из них 558 детей, 98 человек умерли", — говорится в сообщении.
Власти уточняют, что в обсерваторах Краснодара, Сочи и Геленджика находится 49 человек. За все время через обсерваторы прошли 11 084 человека, у 79 обнаружен коронавирус.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Комментарии
Общество , Армавир , Белореченск , Краснодарский Край , Сочи , Тихорецк
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