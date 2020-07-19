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В Исаакиевском соборе Петербурга возобновились богослужения 

Газета.Ru и ещё 2 53 минуты назад
В Исаакиевском соборе Петербурга возобновились богослужения
Фото: РИА Новости
В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга возобновили ежедневные богослужения, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ключаря собора, протоирея Алексея Исаева.
Отмечается, что в храме не было богослужений 111 дней, с 28 марта.
"Наконец-то мы дожили до первого богослужения после карантина. Конечно же, в соборе проведены на высочайшем уровне все дезинфекционные меры, прихожанам розданы маски, перчатки, измеряется температура на входе", — рассказал Исаев.
При этом колоннада Исаакиевского собора — популярная смотровая площадка, открылась 16 июля.
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