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Эксперт рассказал о необходимости носить маску в метро 

RT на русском 1 час назад
Россиянам посоветовали носить маску в метро
Фото: АГН «Москва» © Авилов Александр
Профессор кафедры превентивной медицины больницы Киль при университете Качхон Чон Чжэ Хун заявил, что бесконтактные технологии в метрополитене не играют роли, пассажирам надлежит носить маски.
«С точки зрения борьбы с коронавирусом бесконтактные турникеты не имеют особого смысла», — цитирует РИА Новости комментарий Чон Чже Хуна по поводу идеи правительства Южной Кореи установить бесконтактные турникеты в метро.
По его словам, контакт людей с турникетом слишком поверхностный и составляет малую часть опасности, которой подвержены пассажиры метро.
«Первым делом нужно сделать так, чтобы пассажиры носили маски внутри вагонов и мыли или дезинфицировали руки, сразу после того, как покидают поезд», — добавил он.
Ранее учёные из университета Копенгагена опубликовали в журнале Nature reviews статью, в которой предупредили о возможности роста масштабов ожирения в мире из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и введённых из-за неё карантинных мер.
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Общество , РИА Новости
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