«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина

В середине июля YouTube-блогера Святослава Коваленко возле дома при большом скоплении народа избила толпа чеченцев во главе с другим блогером — Зелимханом Зелимхановым. Конфликт Коваленко и Зелимханова зародился в онлайне и перетек в реальную жизнь. Похоже, ренессанс 1990-х докатился и до YouTube. В разборки блогеров, дошедших до физического насилия, пришлось вмешиваться кавказским чиновникам. Кто такие Зелимханов и Коваленко, что они не поделили и при чем здесь «крышевание» YouTube — в материале «Ленты.ру»

Фото: Кадр: TRUE GYM / YouTube Кадр: TRUE GYM / YouTube

«Толпой на одного русского!»

12 июля на канале российского блогера Святослава Коваленко вышел ролик, в котором автора по очереди избивали несколько человек. Одним из нападавших оказался блогер Зелимхан Зелимханов — он приехал на «стрелку» в Митино вместе с четырьмя друзьями. Как только чеченцы вышли из машины, они моментально ввязались в драку с Коваленко. Мужчина-одиночка, несмотря на численное преимущество противника, отбивался до последнего и даже всячески провоцировал оппонентов.

Спустя примерно полторы минуты Коваленко повалили на землю и начали бить по голове. Тогда в дело попытались вмешаться прохожие, пригрозившие вызвать полицию. Чеченцы отпустили блогера и дали ему встать, но только что избитый парень моментально вскочил и набросился на обидчиков снова, поэтому избиение продолжилось.

Чеченцы пытались утихомирить парня, ведь к тому моменту вокруг уже собралась толпа людей, наблюдавших за неравным боем. Друзья Зелимхана неоднократно отводили Коваленко в сторону и просили его уйти по доброй воле, но тот только выводил противников из себя выкриками «Я русский!»

«Я не уйду отсюда, ***. Не уйду! Убейте меня *** здесь», — неистово кричал Коваленко после очередной порции ударов по лицу.

Прохожим казалось, что мужчина пьян, поэтому они просили чеченцев не обращать внимания на явные провокации. Но драка продолжалась.

Избиение закончилось только спустя восемь минут, когда Зелимханов и его друзья окончательно утомились «общаться» с неугомонным блогером. Тогда они сели в свою машину и попытались уехать. Но даже это оказалось непросто. Коваленко облил машину нападавших водой, потом кинул в нее бутылкой, а затем подбежал к задней двери и начал стучать по стеклу, чтобы пассажиры снова вышли на улицу. К счастью для блогера, последняя провокация не удалась, и обидчики все-таки уехали.

Из тюрьмы на YouTube: кто такой Святослав Коваленко

Астраханец Святослав Коваленко завел свой первый канал в 2018 году. Идея стать популярным на YouTube возникла у Коваленко, когда он отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима : в 22 года его осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Молодой человек практически полностью отсидел срок и вышел на свободу спустя четыре года и четыре месяца. Правда, свою вину он до сих пор не признает.

«Я знал, что меня не оправдают, что мне пять лет дадут, потому что я уже был реалистом. Я знал, что меня подставили, и так оно и есть», — говорил Коваленко в одном из стримов.

Первый ролик был посвящен тюремной тематике. Святослав стоял на фоне стены и комментировал новости о Сергее Семенове , которого осудили за изнасилование школьницы Дианы Шурыгиной . Но видео собрало мало просмотров, не помогала даже дорогая реклама в группах во «ВКонтакте» (Святослав говорит, что потратил на нее около 80 тысяч рублей).

Ситуацию спас новый формат контента, который возник случайно. Коваленко вместе со своим другом решили снять безобидную пародию на зарубежных блогеров, и для этого отправились на рынок. Но там к ним подбежал охранник и запретил использовать камеру.

«Получился такой кипеж. Он нам все съемки сорвал, набежала администрация. Я принципиально тогда включил камеру и начал с ними спорить, давить», — вспоминает Коваленко.

Позже он выложил ролик на YouTube и удивился большому количеству просмотров, которых удалось добиться без дополнительных вложений.

Этот случай определил вектор развития канала. Бывший арестант смекнул, что на конфликтных ситуациях можно быстро завоевать популярность. Поэтому в дальнейшем на странице Коваленко появлялось множество роликов подобного рода — блогер ввязывался в ожесточенные споры с охранниками, таксистами, полицейским, продавцами. Сам Коваленко позиционирует себя борцом за справедливость. В одном из интервью он говорил, что снимает ролики не только ради известности: блогер также хочет рассказывать простым гражданам об их правах. Например, о том, что они не обязаны подчиняться полицейским, когда те просят показать документы.

За несколько месяцев канал Святослава набрал около 300 тысяч подписчиков, после чего страницу переименовали, а затем удалили с нее все предыдущие ролики — скорее всего, Коваленко продал ее или передал своим друзьям, а сам завел новый канал под названием KOVALENKO. По какой-то причине сначала там выходили вполне безобидные влоги из путешествий, но такой контент зрители приняли прохладно: видео набирали максимум 20-30 тысяч просмотров. Поэтому блогер вернулся к проверенному приему — начал провоцировать конфликты. Причем мужчина сразу зашел с козырей и отправился в Грозный. План сработал: ролик «ЧЕЧЕНЦЫ ПОЙМАЛИ СВЯТОСЛАВА КОВАЛЕНКО В ГРОЗНОМ!» собрал почти миллион просмотров. Хотя на самом деле Коваленко просто мило общался с кавказцами, которые провели ему экскурсию по столице.

Помимо стычек с охранниками, Коваленко начал драться с другими блогерами на ринге и общаться с профессиональными бойцами ММА. Это дало ему дополнительный прирост аудитории — новый канал практически догнал предыдущий по количеству подписок.

Борец за справедливость, или YouTube-мафиози: кто такой Зелимхан Зелимханов?

О Зелимхане Зелимханове в открытых источниках гораздо меньше информации, чем о Коваленко. Более того, чеченский блогер даже скрыл все видео на своем канале вскоре после нападения на Коваленко. Однако кавказец за последние несколько лет успел ввязаться в несколько громких историй. Уроженец Кавказа прославился тем, что неоднократно требовал извинений от людей за их проступки — например, за некорректные высказывания о Чечне и жителях республики.

Одна подобная история произошла в конце 2019 года с бывшим прапорщиком Нацгвардии Дмитрием Куприным. В своем блоге тот часто высказывался на политические темы, а однажды позволил себе нелестную фразу в адрес чеченцев. Мужчина тогда заявил, что русские никогда не боялись кавказцев.

«Мы, русские, вас, кавказцев, всегда на *** вертели», — добавил подвыпивший нацгвардеец в прямом эфире.

После этого инцидента его уволили за «невыполнение условий контракта», а чеченцы захотели лично побеседовать с обидчиком. Сам Зелимхан до него не доехал, зато отправил друзей в Екатеринбург. В итоге на канале «Зелимхан» вышел ролик, в котором Куприн пьет чай с чеченцем и извиняется перед обиженными кавказцами.

«Приношу извинения всем чеченским женщинам, и прошу всех не распространять это мое видео, дабы не плодить злость в дальнейшем. Не потому что я боюсь за себя, — я понимаю, что это видео уже ушло и его не остановить, — я прошу всех нормальных людей не распространять это видео дальше», — попросил прощения провинившийся россиянин.

Видео закончилось мудрым изречением Зелимхана о том, что в интернете нельзя разрешать вседозволенность и что демократия не позволяет оскорблять и задевать чувства верующих любой национальности.

Другая история, в которой якобы замешан Зелимхан, связана с вымогательством денег у популярных авторов YouTube. В 2019 году вышедший из тюрьмы автоблогер Эрик Китуашвили (Давидыч) провел пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о преступной группировке под предводительством чеченского «ликвидатора скандалов».

«Оказывается, в YouTube есть некая группа людей, которая контролирует всех блогеров, которые получают деньги со всех блогеров, получают дань за право работать, которая контролирует практически все скандалы. И если кто-то где-то с кем-то цапается, то они в этой ситуации находят правого и виноватого. Они представляют собой некий суд. И принимают решение, кто прав, кто виноват, кто кому сколько должен денег», — заявил он на пресс-конференции для телеканала «360».

@eric_davidich

По словам автоблогера, Зелимхан приезжал к нему и даже приставлял пистолет, угрожая застрелить. После этого Давидыч согласился на разговор, где ему предложили покровительство за 25 миллионов рублей. Блогер утверждает, что после отказа неоднократно сталкивался с провокациями и даже обращался в полицию.

Давидыч также рассказал, что Зелимхан и его друзья нападали не только на него, но и на других популярных деятелей YouTube. В качестве примера он привел известного пранкера Эдварда Била. В разговоре с Китуашвили последний подтвердил, что отдал за «крышу» около двух миллионов рублей.

«Действительно, мне угрожали, за мной ездили, мне перекрывали машину, угрожали семье. Они меня заманили в какой-то ресторан, в ресторане угрожали оружием. Я начал извиняться, я сделал все, что они захотели, я отдал им два миллиона рублей», — передал Давидыч слова своего коллеги по цеху.

Слухи о выходках Зелимхана косвенно подтвердил популярный российский блогер Амиран Сардаров . В своем Twitter он заявил, что группа похожих на бандитов людей угрожает его коллегам, вымогает деньги и избивает невиновных граждан. При этом правоохранительные органы никак не решают эту проблему.

«Есть заявление в полиции, есть потерпевшие, у которых сотни тысяч рублей под разным предлогом вымогали. И это все происходит открыто и демонстративно больше года, и по-прежнему никакой реакции», — написал Сардаров у себя в Instagram.

Под «маской лицемерия»

Обе стороны подтвердили, что конфликт произошел из-за неосторожного высказывания Коваленко в адрес кавказца. По словам Святослава, причиной стало его неуважение к чеченскому блогеру. Он рассказал, что в одном из свежих видео выразил неуважение к деятельности коллеги по цеху.

«Я не воспринимаю слова Зелимхана, он для меня ноль», — отметил Святослав в начале июля.

До эскалации конфликта блогеры уже были знакомы и даже общались. Например, в феврале 2020 года Зелимхан снялся в одном из роликов Святослава. Однако в какой-то момент последний понял, что Зелимхан «очень грамотно умеет носить маску лицемерия». Поэтому спустя несколько месяцев Коваленко прервал общение с бывшим товарищем.

Выйти на тропу войны Коваленко пришлось после того, как кавказец высмеял его в одном из прямых эфиров. Зелимхан получил сообщение от зрителя, который попросил прокомментировать связь российского блогера с каким-то высокопоставленным лицом. Чеченец в ответ на это лишь рассмеялся.

Сам же Зелимхан подтвердил журналистам, что потасовка произошла на бытовой почве из-за старой обиды со стороны Коваленко.

«Мы не искали никаких конфликтов, человек с нами общался. И ни с того ни с сего, из-за того, что мы где-то улыбнулись, раздул целый конфликт. Подключил других ютуберов-провокаторов», — прокомментировал ситуацию Зелимханов.

Он также отказался признавать себя и друзей виновными в групповом избиении российского блогера. Чеченец утверждает, что произошел «обыкновенный мужской разговор», во время которого Коваленко демонстрировал «нацистские выходки». Кроме того, Зелимхан считает, что Коваленко был готов к тому, что произойдет драка, поэтому специально подготовил камеру, на которую был снят конфликт.

Коваленко выложил ролик со своим избиением спустя два дня после инцидента. На ситуацию моментально отреагировали крупные СМИ и пользователи сети. Последние встали на защиту россиянина, который смело выстоял против толпы чеченцев.

«Опозорил их жутко, не отмазаться уже никак от такого», — написал один из юзеров в комментариях. «Зеля ехал отстоять свой авторитет, а в итоге опустил себя так глупо. А выглядел умнее», — добавил другой комментатор. Наибольшее количество лайков и вовсе собрал комментарий, в котором нападавших назвали бородатыми женщинами.

Избиение толпой вызвало настолько сильный общественный резонанс, что за Коваленко заступились даже кавказцы. Например, автор канала «Дневник Царнаева» назвал Зелимхана и его друзей «чертями». Ролик собрал почти 200 тысяч просмотров и 5,4 тысячи лайков.

«Эти якобы кавказцы, которые называют себя кавказцами, — это не кавказцы. Это черти, галимые черти. Шайтаны», — заявил блогер и даже оставил свой номер телефона для связи на случай, если Зелимхан захочет с ним пообщаться.

После того как по делу высказался Амиран Сардаров, ситуацию взял под контроль министр информации и печати Чеченской республики Ахмед Дудаев: он пообещал быстро разобраться в проблеме и наказать всех виновных.

Заступники нашлись и у Зелимханова. Десятки человек разных национальностей, называющие себя членами «большой семьи Зелимхана», обратились к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой не наказывать блогера, потому что он человек с большой буквы и много помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации во врем карантина и до него.

«Ситуация вышла из-под контроля»

13 июля на канале KOVALENKO вышло новое видео, которое должно поставить точку в конфликте между российским и чеченским блогерами. Помощник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов собрал враждующие стороны в одном помещении и заставил Зелимхана публично извиниться перед избитым.

Делимханов сказал, что на протяжении двух дней занимался вопросом по поручению Рамзана Кадырова. В итоге он пришел к выводу, что Зелимханов действительно виноват, — по мнению чиновника, нападать впятером на одного человека нельзя, даже если тот был неправ.

Зелимхан извинился перед республикой и, в частности, — перед Делимхановым.

«Конечно, ситуация вышла у нас из-под контроля, пошли на эмоции. Я искренне, конечно, приношу свои извинения, что так получилось, и так не должно было случиться. Мы сами виноваты, что не подумали и не отпугнули паршивые эмоции. Надо было просто, уж если поехали, пообщаться с ним [Коваленко], чтобы не раздувать этот конфликт», — говорил Зелимхан, стоя возле обеденного стола, за которым сидел чиновник и Коваленко.

Избитый Коваленко принял извинения бывшего товарища. «Каждый человек имеет право на ошибку. Человек извинился, конечно же, я его прощаю», — заявил Коваленко, отдельно поблагодарив Кадырова и Делимханова за быструю реакцию.