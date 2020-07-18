Синоптики рассказали о непредсказуемой осени

Лето-2020 едва миновало свой экватор, а синоптики уже подготовили первые прогнозы на осень. Изучив метеосводки за последнее годы, они пришли к выводу, что начало самого поэтичного сезона года ожидается очень непредсказуемым. Впрочем, это вполне отвечает тому, что россияне могли наблюдать в первой половине года.

Как предупреждают метеорологи, климатическая обстановка в период с сентябрь по ноябрь будет сопровождаться температурными качелями, обильными осадками, грозами и сильным ветром. Кроме того, ожидаются первый снег и заморозки

Погода осенью-2020 на южных курортах России

Согласно предварительному прогнозу метеорологов, начало осени на всех южных курортах страны будет относительно тёплым.

В частности, в Крыму общий температурный режим на суше и воде станет оптимальным для продолжения летнего отдыха. При этом первые две недели сентября задержатся на отметках плюс 23-25, а в конце месяца может наблюдаться охлаждение воздуха в дневные часы до плюс 20.

В октябре-2020 погода на полуострове начнёт ухудшаться. Пасмурных дней станет гораздо больше чем солнечных, на море всё чаще будет бушевать шторм, а столбики термометров в ночные часы опустятся до плюс 12-14.

При этом в начале ноября в Крыму может вновь стать тепло, а местным жителям и туристам ещё получится немного позагорать на солнышке.

В ноябре почти на всех морских курортах полуострова прогнозируются ветра и штормы. Поэтому искупаться уже вряд ли получится. А учитывая, что будет очень пасмурно и не более плюс 12-14, то и с принятием солнечных ванн тоже ожидаются серьёзные проблемы.

Краснодарский край осенью-2020 ждёт более комфортная погода. Так, в сентября в Сочи, Адлере и Геленджике воздух станет прогреваться до плюс 28-30. При этом осадков почти не будет.

Резкая смена климатической обстановки, согласно предварительным прогнозам синоптиков, произойдёт в начале второй декады октября — в период с 10 по 20 число погодные градусники станут показывать всего плюс 14-15. Холодно будет и ночью. Пройдут дожди, а на море усилится волнение.

Однако настоящая природная вакханалия на курортах Кубани ожидается в ноябре. Последний месяц нынешней осени станет самым непредсказуемым. В начале ноября в Краснодарском крае неожиданно станет тепло — яркое солнце будет прогревать воздух до плюс 20-25.

Но примерно с 5-7 ноября и до середины месяца начнётся резкое похолодание — воздух остынет до плюс 10 днём и до плюс 5 — ночью. После чего вновь может вернуться если не жара, то вполне комфортные плюс 20.

Однако и это продлится непродолжительный период. В 20-х числах ноября весь Краснодарский край будет заливать сильными ливнями. При этом в горных районах выпадет снег.

Погода в Ставропольском крае

В Ставрополье в самом начало осени-2020, как и в Краснодарском крае будет сухо и комфортно, градусники покажут плюс 25. В конце сентября почти на всех популярных курортах региона, в том числе в Кисловодске и Пятигорске усилится ветер и зарядят дожди. Более того, синоптики даже обещают парочку ураганов и температуру воздуха не выше плюс 15.

Октябрь принесёт в Ставропольский край ещё больше холода. Максимум, что подарит второй месяц календарной осени — это плюс 12-13 и частые дожди.

В ноябре погода будет нестабильной — местами станет возвращаться вполне себе приличная погода с температурным фоном до плюс 15-20. Однако солнечных дней будет значительно меньше. А в конце ноября может разразиться буря — прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду.

Прогноз погоды на осень-2020 в Центральном федеральном округе

Центральный федеральный округ в осень войдёт относительно плавно. Но тепло начала сентября и «бабье лето» сменятся уже во второй половине месяца стремительным похолоданием до плюс 10-12.

Октябрь-2020 принесёт жителям Центральной России затяжные дожди, а середине второго месяца осени уже возможны заморозки. Правда, пока на почве. Однако в 20-х числа октября ожидаются ночные заморозки до минус 1-2.

Ноябрь подарит первые заметные морозы уже и днём. При этом середина месяца может ознаменоваться первым снегом и даже небольшими метелями.

Погода осень-2020 в Москве. Предварительный прогноз синоптиков

Осень-2020 мало чем будет отличаться в Москве от всех предыдущих лет. Осадки и тёплые дни станут укладываться в климатическую норму. При этом сентябрь, по прогнозу синоптиков, будет в начале довольно тёплым — 17-20. Однако ближе к концу месяца придёт похолодание, а с ним и промозглые дожди.

В октябре к дождю добавится мокрый снег и слякоть. Всё это станет сопровождаться довольно чувствительным снижением температуры. Как предупреждают метеорологи, даже днём столбики термометров не будут показывать выше плюс 10.

По ночам ожидаются заморозки на почве. Поэтому дачникам лучше закончить все дела до начала октября, тем более что в ноябрь и вовсе прогнозируется уже почти настоящая зимняя погода — температура уйдет в небольшой, но всё-таки стабильный минус, а в 20 числах последнего месяца календарной осени-2020 возможен снег.