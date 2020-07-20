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Россия вошла в топ-10 стран по эффективности борьбы с пандемией 

ТАСС и ещё 5 21 минуту назад
РФ вошла в топ-10 стран по борьбе с пандемией
Фото: РИА Новости
Россия, заняв седьмое место, вошла в первую десятку рейтинга стран по эффективности противодействия пандемии коронавируса. Соответствующие данные приводятся в исследовании, опубликованном в понедельник на сайте НИУ ВШЭ.
"Эксперты Высшей школы экономики проанализировали то, как разные страны противостояли пандемии коронавируса. Были рассмотрены три среза — медицинский, социальный и экономический. В агрегированном рейтинге Россия заняла седьмое место среди 48 стран, лидером стала Австралия", — говорится в сообщении.
Над исследованием "Насколько успешно разные страны противостояли эпидемии COVID-19?" работали сотрудники Института государственного и муниципального управления и Дирекции по экспертно-аналитической работе ВШЭ. В итоговом рейтинге Россия получила 68 баллов из 100 возможных, уступив Австралии (78 баллов), Польше (75), Японии (74), Чехии (74), Германии (73) и Австрии (70). По медицинскому срезу у России шестое место (77 баллов, в лидерах здесь также Австралия), по социальному — 18-е место (72 балла), по экономическому — 12-е место (57 баллов).
"Высокое шестое место в медицинском рейтинге России обеспечили хорошие показатели практически по всем его компонентам. Так, по мощности системы здравоохранения (учитывает количество больничных коек, врачей и среднего медперсонала на 100 тыс. населения) Россия находится на шестом месте, по количеству тестов на COVID-19 — на втором месте, уступая только Великобритании и опережая Израиль", — пояснили авторы работы, отметив также широкомасштабное тестирование.
По показателю смертности от коронавируса Россия оказалась в числе стран с низким уровнем числа смертей на 100 тыс. населения (менее 5).
В социальном рейтинге наиболее высокие позиции у России в компоненте "изменение занятости", который показывает, насколько эффективны были действия государства и бизнеса для сохранения стабильности на рынке труда.
"России благодаря принятым мерам господдержки удалось избежать заметного сокращения занятости — за март-май 2020 года было потеряно менее 1,1 млн рабочих мест. По эффективности мер поддержки рынка труда Россия занимает шестое место в мире, уступая лишь Польше и некоторым странам Западной Европы", — отмечают исследователи.
В то же время, по оценкам экспертов, в России просел потребительский спрос, что свидетельствует о серьезном падении доходов, а также выросла стоимость лекарств и средств индивидуальной защиты.
В адаптации систем образования в период пандемии Россия занимает 10-е место с 75 баллами. По степени устойчивости интернет-инфраструктуры Россия оказалась в середине рейтинга (20-е место), а по размерам бюджетных стимулов для экономики на 30 месте — МВФ оценивает размер российской антикризисной программы в 3,4% ВВП.
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Общество , Человек года , Международный валютный фонд , ВШЭ , Австралия , Польша , Чехия , Япония
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