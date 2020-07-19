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В Кузбассе выявили 52 случая коронавируса за сутки 

RT на русском и ещё 4 47 минут назад
52 новых случая коронавируса выявили в Кузбассе
Фото: РИА Новости
В Кузбассе выявили 52 случая коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Сергея Цивилева.
«Ещё у 52 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». 56 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1515 человек», — сообщил глава региона.
Отмечается, что всего в регионе выявили 2796 случаев коронавируса, 18 человек с COVID-19 скончались.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.
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Общество , Другое , Сергей Цивилев , Николай Говорин , Госдума , РИА Новости
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