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Выявлены негативные последствия удаленной работы 

Lenta.ru и ещё 2 23 минуты назад
Названы негативные последствия удаленной работы
Фото: РИА Новости
Ученые выявили ряд негативных последствий удаленной работы. По мнению специалистов «Национального бюро экономических исследований» (NBER), дистанционная занятость приводит к увеличению рабочего времени, числа онлайн-встреч и совещаний. Об этом сообщает The Washington Post.
В среднем с начала пандемии и вынужденным переходом на удаленку рабочий день увеличился на 48,5 минут, а количество совещаний — на 13 процентов. Кроме того, работники стали намного чаще переписываться по электронной почте.
Отдельно исследователи подчеркивают, что увеличение рабочего времени не всегда значит, что человек работает весь день без перерыва. Иногда случается так, что много задач распределяется на весь день, так что остается мало времени на отдых. Такой режим в долгосрочной перспективе не сулит сотрудникам ничего хорошего.

«Это ядовитая смесь выгорания и подавленности», — говорит основательница консалтинговой компании Flex Strategy Group Кали Вильямс Йост.

Согласно подсчетам Минтруда, сейчас на удаленке в стране работают 9 процентов трудоустроенных граждан, или около 4,6 миллиона человек. В ведомстве считают, что с завершением пандемии востребованность дистанционной занятости останется высокой.
Согласно данным недавнего опроса компании IDF Eurasia (Moneyman), большинство переведенных на удаленку россиян (65 процентов) хотели бы снова вернуться в офисы. Представители кадровых служб и руководящего звена указывают, что производительность труда при работе из дома снизилась на 35 процентов.
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Общество , Социология , Минтруд
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