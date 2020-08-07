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В России провели более 30 млн тестов на коронавирус 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 13 30 минут назад
В России провели более 30 млн тестов на коронавирус
Фото: РИА Новости
Российские специалисты провели в общей сложности более 30 млн тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 30 млн тестов на коронавирус», — говорится в сообщении ведомства.

За последние сутки была сделана 321 тыс. исследований, передает ТАСС.
О том, что число проведенных в стране тестов превысило 29 млн, Роспотребнадзор сообщил 3 августа. 31 июля в ведомстве отчитались о 28 млн тестов.
По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодня остаются 246322 человека.
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Общество , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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