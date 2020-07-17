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В России будут производить оксфордскую вакцину от коронавируса 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
В РФ будут производить оксфордскую вакцину от COVID-19
Фото: Reuters
Российская фармкомпания "Р-Фарм" по договоренности с AstraZeneca будет производить в России оксфордскую вакцину от COVID-19, сообщил председатель совета директоров и основатель "Р-Фарм" Алексей Репик.
"Мы это свое намерение оформили в виде подписанного соглашения в области производства и поставки вакцины, которая разработана AstraZeneca и Оксфордским университетом, используя технологические возможности "Р-Фарм" для реализации проекта", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Репика, "Р-Фарм" станет своеобразным хабом для поставок вакцины в многие страны: на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию, Европу и СНГ— в 30-50 стран.
"Естественно, Россия всегда для нас высший приоритет", — подчеркнул основатель "Р-Фарм".
В Великобритании вакцины от COVID-19 разрабатывают два научных центра: Оксфордский университет и Imperial College в Лондоне. В Оксфорде испытания на людях начались с 23 апреля, партнером исследований выступает фармацевтическая компания AstraZeneca.
"Р-Фарм" специализируется на разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. Группа работает на территории России, а также в странах СНГ, в США, Германии и Японии. Среди акционеров — японская компания Mitsui, долей "Р-Фарм" также владеет РФПИ через Российско-японский инвестфонд.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии 2
Общество , Другое , Алексей Репик , Р-Фарм , Российский фонд прямых инвестиций
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