Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне готовятся к «жесткой вспышке» коронавируса 

Лера Букина 1 час назад
Россияне готовятся к «жесткой вспышке» коронавируса
Фото: ТАСС
Россиянам было предложено оценить вероятность очередной «жесткой вспышки» COVID-19 в РФ, где 1 — шансы равны нулю, 5 — 100% вероятность возникновения. Опрос был проведен Аналитической службой Рамблера.
Были получены следующие данные:
35% опрошенных выбрали цифру «5». Из этого следует, что они готовятся к новой волне коронавируса в России.
22% респондентов оценили вероятность появления новой волны на «3» — их одолевают сомнения, однако они допускают, что «жесткая вспышка» может охватить Россию вновь.
16% проголосовавших оценили вероятность новой волны на «4», когда как 14% — на «1».
13% россиян считают маловероятной вторую волну коронавируса в РФ. Свое мнение они подкрепили ответом, выбрав цифру «2».
В опросе приняли участие 5642 человека.
Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что жесткой вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 не будет. Об этом он сам сообщил «Комсомольской правде».
В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 13,5 миллиона человек. В России число заболевших превысило 752,7 тысячи человек.
Видео дня. Собчак села в тюрьму ради рекламы продуктов
Комментарии 1
Общество , Сергей Собянин , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иран дал России шанс проучить Саудовскую Аравию
Иран дал России шанс проучить Саудовскую Аравию
Харламов представил новую пассию
Харламов представил новую пассию
«Русский — язык животных»
«Русский — язык животных»
Орлова раскрыла истинное отношении Фриске к Шепелеву
Орлова раскрыла истинное отношении Фриске к Шепелеву
Видео
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
00:23
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
Происшествия Криминал
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
00:29
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
Происшествия
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
00:39
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
Общество
Опубликовано видео урагана в Муроме
00:51
Опубликовано видео урагана в Муроме
Происшествия
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
00:35
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
01:55
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
Армия Оружие
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
00:52
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
Армия
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
00:54
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
01:53
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
Происшествия
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
01:10
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение