Россияне готовятся к «жесткой вспышке» коронавируса 

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Россиянам было предложено оценить вероятность очередной «жесткой вспышки» COVID-19 в РФ , где 1 — шансы равны нулю, 5 — 100% вероятность возникновения. Опрос был проведен Аналитической службой Рамблера.

Были получены следующие данные:

35% опрошенных выбрали цифру «5». Из этого следует, что они готовятся к новой волне коронавируса в России.

22% респондентов оценили вероятность появления новой волны на «3» — их одолевают сомнения, однако они допускают, что «жесткая вспышка» может охватить Россию вновь.

16% проголосовавших оценили вероятность новой волны на «4», когда как 14% — на «1».

13% россиян считают маловероятной вторую волну коронавируса в РФ. Свое мнение они подкрепили ответом, выбрав цифру «2».

В опросе приняли участие 5642 человека.

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что жесткой вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 не будет. Об этом он сам сообщил «Комсомольской правде».

В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 13,5 миллиона человек. В России число заболевших превысило 752,7 тысячи человек.