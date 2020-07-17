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«Россия может превратиться в помойку» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Россия может превратиться в помойку»
Фото: ТАСС
По мнению директора Всероссийского института природы, заслуженного эколога России Андрея Пешкова, разливы топлива в России будут продолжаться и, если ситуация не изменится, страна может «превратиться в помойку». Об этом он заявил телеканалу «360».
«Рамблер» писал, что 29 мая на территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-3) дочерней структуры «Норникеля» Норильско-Таймырской энергетической компании произошел разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в водоемы.
По словам Пешкова, происшествия с разливом топлива будут учащаться, так как то, что было построено в годы Советского Союза, уже исчерпало себя. И все это без сомнения отразится на экологии.
«Россия, как глобальный резервуар остатков живой природы, может такую роль свою утратить и стать помойкой. Не сосредоточием чистых природных экосистем, а средоточием зон катастрофических загрязнений», — подчеркнул он.
Директора Всероссийского института природы также ответил, что стоит задуматься о создании при президенте совета по экологии, и «серьезно заняться» проблемой.
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Общество , Норникель
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