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«Выгнать русских из России?»: мигранты получили ответ на дерзкие лозунги 

Мария Иванова и ещё 1 19 минут назад
Мигранты «могут оккупировать юг Москвы»
Фото: РИА Новости
Обозреватель «Царьграда» Мария Иваткина рассказала, что после конфликта с полицейскими у метро «Теплый Стан» мигранты начали выкрикивать лозунги с призывами «выгнать русских из России».
Иваткина предположила, что, если таких конфликтов станет больше, в России «может начаться Портленд или Сиэтл». Мигранты, по ее мнению, могут захватить юг российской столицы и перестать пускать туда полицейских.

"Эти вот товарищи (а мы видим, какие они наглые и смелые) могут оккупировать юг Москвы, перестанут пускать туда полицию, установят свои порядки", — расписала вероятное будущее обозреватель.

Журналистка призвала пересмотреть подход к миграционной политике и начать требовать от мигрантов уважения к российским порядкам, а также знания Конституции, истории России и русского языка.

«А вот за такие вещи, как на Теплом Стане, однозначная депортация всех участников событий», — заявила она.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Сети появилось видео конфликта мигрантов с полицейскими на станции метро «Теплый Стан». На записи видно, как мигранты окружили машину полиции, оттолкнули полицейских и вытащили из авто мужчину.
Портал «Ахбор» сообщал, что инцидент произошел 1 августа. По данным издания, полицейские пытались задержать уроженца Таджикистана, который поссорился с охранником рынка. Земляки мужчины помешали полицейским, а он сам впоследствии скрылся.
«Ахбор» утверждает, что после конфликта с полицейскими на рынке начался рейд, который продолжается уже два дня. Издание сообщило о «десятках» задержанных и планах полиции возбудить уголовное дело против двух человек.
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Общество , Татуировки , Царьград ТВ
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