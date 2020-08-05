Мигранты «могут оккупировать юг Москвы»

Обозреватель «Царьграда» Мария Иваткина рассказала , что после конфликта с полицейскими у метро «Теплый Стан» мигранты начали выкрикивать лозунги с призывами «выгнать русских из России ».

Иваткина предположила, что, если таких конфликтов станет больше, в России «может начаться Портленд или Сиэтл». Мигранты, по ее мнению, могут захватить юг российской столицы и перестать пускать туда полицейских.

"Эти вот товарищи (а мы видим, какие они наглые и смелые) могут оккупировать юг Москвы, перестанут пускать туда полицию, установят свои порядки", — расписала вероятное будущее обозреватель.

Журналистка призвала пересмотреть подход к миграционной политике и начать требовать от мигрантов уважения к российским порядкам, а также знания Конституции, истории России и русского языка.

«А вот за такие вещи, как на Теплом Стане, однозначная депортация всех участников событий», — заявила она.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Сети появилось видео конфликта мигрантов с полицейскими на станции метро «Теплый Стан». На записи видно, как мигранты окружили машину полиции, оттолкнули полицейских и вытащили из авто мужчину.

Портал «Ахбор» сообщал , что инцидент произошел 1 августа. По данным издания, полицейские пытались задержать уроженца Таджикистана, который поссорился с охранником рынка. Земляки мужчины помешали полицейским, а он сам впоследствии скрылся.

«Ахбор» утверждает, что после конфликта с полицейскими на рынке начался рейд, который продолжается уже два дня. Издание сообщило о «десятках» задержанных и планах полиции возбудить уголовное дело против двух человек.