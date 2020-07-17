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В ОНК рассказали, что Сафронов бросил курить в СИЗО 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Сафронов бросил курить в СИЗО
Фото: ТАСС
Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов читает "Волк с Уолл-стрит" и бросил курить в СИЗО "Лефортово". Об этом журналистам сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников, посетивший его в изоляторе.
"Иван встретил нас в стильном пиджаке, был в хорошем настроении. Связано это было с тем, что, несмотря на обрушившиеся тяготы и невзгоды, Иван, находясь в СИЗО "Лефортово", бросил курить. Он даже не знает что делать с блоком сигарет, которые передали ему родственники. Он также читает по 700 страниц в день. Сейчас "Волк с Уолл-стрит", до этого читал произведения Достоевского, Фицджеральда", — сказал Мельников.
По словам представителя ОНК, условиями содержания Сафронов удовлетворен.
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Общество , Иван Сафронов , Иван Мельников , Роскосмос , СИЗО "Лефортово" , ФСИН
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