Сафронов бросил курить в СИЗО

Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов читает "Волк с Уолл-стрит" и бросил курить в СИЗО "Лефортово". Об этом журналистам сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников, посетивший его в изоляторе.
"Иван встретил нас в стильном пиджаке, был в хорошем настроении. Связано это было с тем, что, несмотря на обрушившиеся тяготы и невзгоды, Иван, находясь в СИЗО "Лефортово", бросил курить. Он даже не знает что делать с блоком сигарет, которые передали ему родственники. Он также читает по 700 страниц в день. Сейчас "Волк с Уолл-стрит", до этого читал произведения Достоевского, Фицджеральда", — сказал Мельников.
По словам представителя ОНК, условиями содержания Сафронов удовлетворен.