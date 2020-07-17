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Синод РПЦ призвал Турцию обеспечить доступ христианских паломников в собор Святой Софии

ТАСС
1 час назад
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Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) призвал власти Турции принять меры для сохранности византийских христианских мозаик в соборе Святой Софии в Стамбуле и обеспечить доступ в него христианских паломников. Об этом говорится в заявлении Синода об изменении статуса собора с музея на мечеть, опубликованном на сайте Церкви в пятницу.
РПЦ призвала Турцию допустить паломников в собор Святой Софии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Священный синод Русской православной церкви выражает глубокое сожаление в связи с решением государственного руководства Турции лишить храм Святой Софии музейного статуса и передать его в богослужебное пользование мусульманской общины. В условиях, когда христианство является гонимой религией во многих местах на планете, когда продолжается исход христиан из стран Ближнего Востока, данное решение турецких властей приносит особую боль. Надеемся, что турецкие власти приложат необходимые усилия к сохранению чудом уцелевших бесценных христианских мозаик и будут обеспечивать доступ к ним христианских паломников", - отмечается в заявлении.
Данное решение турецких властей принято без учета позиции поместных православных церквей, представителей иностранных государств, а также международных организаций, духовных лиц различных конфессий и религиозных традиций, считают в РПЦ. "Оно задевает религиозные чувства миллионов христиан во всем мире, что может привести к нарушению межрелигиозного баланса и взаимопонимания между христианами и мусульманами не только в самой Турции, но и в иных местах", - говорится в документе. Синод также призвал мировое сообщество "оказать всемерное содействие в сохранении особого статуса храма Святой Софии, имеющего непреходящее значение для всех христиан", выразив надежду на сохранение и укрепление взаимного уважения и взаимопонимания между верующими мировых религий.
По мнению Священного синода, разногласия среди поместных церквей в отношении раскола на Украине повредили их способности реагировать на подобные события. "Обращаясь к братским поместным церквам, с особенной печалью отмечаем, что столь безрадостное для святой православной церкви событие православный мир сегодня встречает разобщенным, что стало прямым следствием антиканонической легализации раскола на Украине и что ослабило наши возможности совместно противостоять новым духовным угрозам и цивилизационным вызовам. Сейчас, в эпоху возрастающей христианофобии и усилившегося давления секулярного общества на церковь, единство необходимо еще более, чем прежде. Мы призываем братские поместные церкви сообща, в духе мира и любви о Христе, искать выход из кризиса", - заключил Синод.
Заседание Священного синода РПЦ, согласно информации на ее сайте, состоялось 16 и 17 июля в дистанционном формате под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
10 июля Государственный совет Турции отменил постановление правительства 1934 года о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Затем президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские моления. Ряд поместных православных церквей, включая русскую, выразили сожаление в связи с принятым решением. Папа Римский Франциск заявил, что "очень опечален" этим шагом турецких властей.
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Общество,ФРАНЦИСК,Патриарх Кирилл,РПЦ,Стамбул,Турция
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