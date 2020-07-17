РПЦ призвала Турцию допустить паломников в собор Святой Софии

Данное решение турецких властей принято без учета позиции поместных православных церквей, представителей иностранных государств, а также международных организаций, духовных лиц различных конфессий и религиозных традиций, считают в РПЦ. "Оно задевает религиозные чувства миллионов христиан во всем мире, что может привести к нарушению межрелигиозного баланса и взаимопонимания между христианами и мусульманами не только в самой Турции, но и в иных местах", - говорится в документе. Синод также призвал мировое сообщество "оказать всемерное содействие в сохранении особого статуса храма Святой Софии, имеющего непреходящее значение для всех христиан", выразив надежду на сохранение и укрепление взаимного уважения и взаимопонимания между верующими мировых религий.