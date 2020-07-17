РПЦ призвала Турцию допустить паломников в собор Святой Софии

Данное решение турецких властей принято без учета позиции поместных православных церквей, представителей иностранных государств, а также международных организаций, духовных лиц различных конфессий и религиозных традиций, считают в РПЦ. "Оно задевает религиозные чувства миллионов христиан во всем мире, что может привести к нарушению межрелигиозного баланса и взаимопонимания между христианами и мусульманами не только в самой Турции, но и в иных местах", - говорится в документе. Синод также призвал мировое сообщество "оказать всемерное содействие в сохранении особого статуса храма Святой Софии, имеющего непреходящее значение для всех христиан", выразив надежду на сохранение и укрепление взаимного уважения и взаимопонимания между верующими мировых религий.
По мнению Священного синода, разногласия среди поместных церквей в отношении раскола на Украине повредили их способности реагировать на подобные события. "Обращаясь к братским поместным церквам, с особенной печалью отмечаем, что столь безрадостное для святой православной церкви событие православный мир сегодня встречает разобщенным, что стало прямым следствием антиканонической легализации раскола на Украине и что ослабило наши возможности совместно противостоять новым духовным угрозам и цивилизационным вызовам. Сейчас, в эпоху возрастающей христианофобии и усилившегося давления секулярного общества на церковь, единство необходимо еще более, чем прежде. Мы призываем братские поместные церкви сообща, в духе мира и любви о Христе, искать выход из кризиса", - заключил Синод.
10 июля Государственный совет Турции отменил постановление правительства 1934 года о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Затем президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские моления. Ряд поместных православных церквей, включая русскую, выразили сожаление в связи с принятым решением. Папа Римский Франциск
заявил, что "очень опечален" этим шагом турецких властей.