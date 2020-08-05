Центр Архангельска благоустроят за пять лет 

Центр Архангельска , включая участки исторической деревянной застройки, будет благоустроен за пять лет — до 2025 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

По его словам, главные изменения коснутся четырех приоритетных зон: набережной Северной Двины и первой линии застройки, университетских кампусов, участков исторической деревянной застройки (там особое внимание будет уделено сохранению исторического облика Архангельска), участков для новой застройки, где сейчас сконцентрировано аварийное жилье.

«На протяжении последних месяцев мы активно работали над проектом, специалисты КБ "Стрелка" проводили анализ общественного мнения, собирали предложения граждан и указания специалистов», — сказал Цыбульский. Он отметил, что конечная цель работы — сделать Архангельск современным, комфортным для проживания мегаполисом, сохранившим при этом свою самобытность и соответствующем запросам граждан.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина , сроки продлены с 2024 до 2030 года.

Основной задачей национального проекта «Жилье и городская среда» является ввод 120 миллионов квадратных метров жилья в год, сейчас этот показатель составляет 78-80 миллионов ежегодно. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.