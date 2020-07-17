Лишили титула и унизили 

Победительница конкурса «Мисс Купальник Великобритании 2019» Жасмин Джонс лишилась титула из-за критики движения Black Live Matter. Об этом сообщает Daily Star. Девушка опубликовала у себя на странице в Facebook несколько фактов, которые не понравились пользователям. Пост был помечен как ее «персональное мнение».

«Все жизни важны! Гораздо больше безоружных белых было убито в 2019 году, чем черных. Я не хочу никого оскорбить, но это не нормально!» — написала Жасмин.

Британка указала, что погибший Джорд Флойд отказался выполнять требования полиции и, возможно, был под наркотиками.

«Мисс Купальник» пришлось удалить пост после того, как с ней связались организаторы конкурса. Вся информация о модели была стерта с сайта шоу.

«Жасмин попыталась спрятать проблему под ковер и сделать вид, будто ничего не произошло, но организаторы действовали быстро и стерли ее из своей истории», — рассказал источник британскому таблоиду The Sun.

Девушка также подверглась травле в соцсетях.