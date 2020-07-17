Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лишили титула и унизили 

Александр Котлеткин 49 минут назад
Победительница конкурса «Мисс Купальник Великобритании 2019» Жасмин Джонс лишилась титула из-за критики движения Black Live Matter. Об этом сообщает Daily Star. Девушка опубликовала у себя на странице в Facebook несколько фактов, которые не понравились пользователям. Пост был помечен как ее «персональное мнение».
«Все жизни важны! Гораздо больше безоружных белых было убито в 2019 году, чем черных. Я не хочу никого оскорбить, но это не нормально!» — написала Жасмин.
Британка указала, что погибший Джорд Флойд отказался выполнять требования полиции и, возможно, был под наркотиками.
«Мисс Купальник» пришлось удалить пост после того, как с ней связались организаторы конкурса. Вся информация о модели была стерта с сайта шоу.
«Жасмин попыталась спрятать проблему под ковер и сделать вид, будто ничего не произошло, но организаторы действовали быстро и стерли ее из своей истории», — рассказал источник британскому таблоиду The Sun.
Девушка также подверглась травле в соцсетях.
Комментарии 16
Общество , Фото , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка родила посреди рынка и выкинула младенца
Россиянка родила посреди рынка и выкинула младенца
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли в скотомогильнике
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли в скотомогильнике
Беженцев из Африки предложили отправить в Чечню
Беженцев из Африки предложили отправить в Чечню
«Чепуха»: Горбачев ответил на обвинение Пушкова
«Чепуха»: Горбачев ответил на обвинение Пушкова
Видео
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
00:23
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
Происшествия Криминал
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
00:29
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
Происшествия
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
00:39
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
Общество
Опубликовано видео урагана в Муроме
00:51
Опубликовано видео урагана в Муроме
Происшествия
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
00:35
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
01:55
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
Армия Оружие
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
00:52
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
Армия
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
00:54
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
01:53
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
Происшествия
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
01:10
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение