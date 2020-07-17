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Москвич выиграл в лотерею более 300 млн рублей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Москвич выиграл в лотерею более 300 млн рублей
Фото: ТАСС
Компания «Столото» разыскивает москвича, который в пятницу выиграл в лотерею более 300 млн рублей, заявили в компании.
«Сегодня был разыгран накопленный суперприз лотереи «Гослото „6 из 45“ в размере 303 527 903 рублей. Мультимиллионером стал участник 5249-го тиража из Москвы. А благодаря тому, что победитель отметил в билете семь чисел, сумма его выигрыша увеличилась более чем на миллион рублей и составила 304 727 903 рубля», — передает РИА «Новости» сообщение «Столото».
«Победитель из Москвы пока не объявился. Известно только, что он купил билет в мобильном приложении «Столото» и отгадал числа выигрышной комбинации: 23, 38, 12, 35, 16, 31», — добавили в компании.
1 января 2020 года выигрышный билет с рекордной суммой в 1 млрд рублей выпал наследнице Спортлото — лотерее «Русское лото». Джекпот розыгрыша достался жительнице подмосковного Одинцова Надежде Бартош, и несколько фактов из ее ставшей уже публичной биографии заставили говорить о «неслучайности» выпавшей комбинации цифр.
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Общество , РИА Новости , Москва
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