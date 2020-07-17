Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео 

Крестный ход памяти царской семьи состоялся в Екатеринбурге. Видео религиозного торжественного шествия опубликовал Telegram-канал «Пул №3». Источник отмечает, что в Царском крестном ходе приняли участие тысячи паломников. При этом всем участникам раздали маски и антисептики.
По традиции крестный ход в столице Урала в память о гибели императора Николая II проводится в ночь на 17 июля. Паломники ежегодно после ночной литургии проходят более 20 километров от Храма на Крови до монастыря, расположенного в урочище Ганина яма, где 17 июля 1918 года в шахту рудника были сброшены тела убитых членов царской семьи Романовых.