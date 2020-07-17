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Малышева рассказала о «парализованном страхе» жителей Нью-Йорка 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 21 минуту назад
«Парализованы страхом»: Малышева о ситуации в США
Фото: ТАСС
Жители американского Нью-Йорка «парализованы страхом» из-за коронавируса, несмотря на практически полное отсутствие случаев инфекции, заявила телеведущая и врач Елена Малышева.
«Тут, в Америке, просто все парализовано страхом. Закрыто тотально все. Люди тотально все в масках. Страхи такие в городе Нью-Йорке, хотя в этот момент фактически уже даже нет заболевших», — отметила Малышева в прямом эфире Instagram.
Врач рассказала, что посмотрела на сайте Worldometers число случаев заражения коронавирусом в Нью-Йорке.
«По случаям — они уже сошли на нет, а смертность — ее просто нету. 33 или 17 человек в день на город в 12,5 миллиона. При этом город парализован страхами: не работает ничего», — возмутилась специалист.
Также он добавила, что обстановка в Москве и России в целом по сравнению с США об выглядят адекватно.
«Я шокирована, мы ведь привыкли, что Америка — оплот научного подхода, а здесь властвуют страхи», — подчеркнула Малышева.
Ранее американская биотехнологическая компания Moderna завершила первую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса, результатом стало усиление иммунитета у добровольцев, принявших участие в исследовании.
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Общество , Елена Малышева , Нью-Йорк
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