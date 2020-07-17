Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России предложили изменить уголовный кодекс 

Ura.Ru 1 час назад
В России предложили изменить уголовный кодекс
Фото: РИА Новости
В России предложили внести изменения в Уголовный кодекс РФ ради защиты пожилых граждан. Об этом рассказала разработчик документа, член комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Сегодня и в ВОЗ, и в Министерстве здравоохранения считают, что старческий возраст наступает с 75 лет. Человек дольше реагирует, лишается определенных возможностей по состоянию здоровья. Поэтому в законопроекте такая категория определена как наиболее уязвимая», — цитирует Бессараб «Известия».
Отмечается, что изменения хотят внести в статью 63 «обстоятельства, отягчающие наказание» УК РФ.
Полковник МВД в отставке Евгений Черноусов считает, что преступления против пожилых — это почти тоже самое, что и против несовершеннолетних, так как они одинаково беспомощны. Как сообщает издание, люди старше 75 лет — самая простая добыча для преступников. Чаще всего они подвергаются разбойным нападениям и мошенничеству. Согласно статистике Генпрокуратуры РФ, за прошлый год против таких людей было совершено 177,5 тысяч преступлений.
Мошенники начали звонить пенсионерам и сообщать о положительном перерасчете пенсии. За свои услуги по оформлению документов они брали от 20 до 900 тысяч рублей за одно заявление. В Роспотребнадзоре рассказали, что нужно делать, чтобы защититься от мошенников, передает «Национальная служба новостей». Сообщается, что необходимо бережно относиться к своим персональным данным, а также документам. В частности, не стоит доверять незнакомым людям паспорт и не называть никому данные банковской карты.
Видео дня. Собчак села в тюрьму ради рекламы продуктов
Ura.Ru: последние новости
Ученый объяснил, как коронавирус повлияет на демографию в России Ученый объяснил, как коронавирус повлияет на демографию в России В России назвали фейком новость о возобновлении полетов в Турцию В России назвали фейком новость о возобновлении полетов в Турцию Вассерман обвинил Украину в военном преступлении против России Вассерман обвинил Украину в военном преступлении против России
Комментарии
Общество , Политика , Светлана Бессараб , Евгений Черноусов , Минздрав РФ , Генпрокуратура РФ , ВОЗ , Госдума , Роспотребнадзор , МВД , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ждать ли вторую волну коронавируса в РФ?
Ждать ли вторую волну коронавируса в РФ?
Войска РФ подняты по тревоге
Войска РФ подняты по тревоге
Путин поздравил Алексея Рыбникова с 75-летием
Путин поздравил Алексея Рыбникова с 75-летием
На том же уровне: статистика по коронавирусу за сутки
На том же уровне: статистика по коронавирусу за сутки
Видео
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
00:35
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
01:55
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
Армия Оружие
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
00:52
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
Армия
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
00:54
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
01:53
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
Происшествия
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
01:10
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
Происшествия
100 км/ч на самокате по Можайке попали на видео
02:47
100 км/ч на самокате по Можайке попали на видео
Происшествия
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
00:56
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
Происшествия
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
00:55
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
Политика В мире
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
00:35
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение