В России предложили изменить уголовный кодекс

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Законопроект, предлагающий дополнить пункт «з» статьи 63 УК РФ (обстоятельства, отягчающие наказание), уже внесен в Госдуму.

«У людей этой группы в большинстве случаев теряются многие когнитивные функции. Это приводит к тому, что человек дольше реагирует, лишается определенных возможностей по состоянию здоровья», — заявила она.

По мнению депутата, из-за этого люди старшего возраста более уязвимы для преступников.

Бессараб сослалась на данные Генпрокуратуры , согласно которым в 2018 году было совершено 164,4 тысячи преступлений против пожилых россиян (60–74 лет) и людей старческого возраста. В 2019-м таких преступлений зарегистрировали 177,5 тысячи.

Инициативу одобрил адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов . Он отметил, что люди старше 75 лет так же беспомощны, как и несовершеннолетние. Сенатор Алексей Александров усомнился, что в УК нужно вносить именно возраст от 75 лет.

«Что, если человеку 74 года, например? Кроме того, нужно будет доказать факт, что преступник знал о старческом возрасте жертвы», — отметил он.

Глава гериатрического центра Senior Group Алексей Сиднев заявил, что важен не сам возраст, а состояние человека и его способность дать отпор преступникам.

Как сообщал «Рамблер», на прошлой неделе стало известно об убийстве ветерана Ивана Несмеянова в Башкирии. Мужчине было сто лет.

Тело Несмеянова обнаружили соседи. Преступники связали его руки и ноги, ударили по голове и обокрали.