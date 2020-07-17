«Низкая смертность»: Мурашко объяснил интерес к опыту России по борьбе с COVID-19

Опытом России по борьбе с коронавирусом COVID-19 интересуются многие страны из-за низкого уровня смертности от инфекции, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании 17 июля. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, методическая роль Минздрава заключается в том, чтобы максимально обеспечить формат медицинской помощи, соответствующей самым высоким стандартам и правилам.

«У нас сегодня действует не только мультидисциплинарные, но и мультирегиональные команды», — сообщил глава ведомства. Мурашко рассказал, что они позволяют в очень короткий промежуток времени «донастроить систему, фактически выстроить систему помощи максимально эффективно».

«Подобная практика в целом, в комплексе со стандартизацией медицинской помощи позволяет Российской Федерации иметь один из самых низких показателей смертности в мире», — сказал он, добавив, что поэтому опытом России «сегодня интересуются многие страны».

Мурашко заявил, что РФ «практически еженедельно» контактирует «с министерствами здравоохранения двух — трёх стран в обмене опытом» по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В России, по последним данным, зафиксировано 752 797 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 531 692 человека, 11 937 пациентов скончались.