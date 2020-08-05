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Большинство работающих из дома россиян хотят побыстрее вернуться в офис 

News.ru и ещё 3 59 минут назад
Работающие из дома россияне захотели обратно в офис
Фото: janeb13 /pixabay.com
Опрос компании IDF Eurasia показал, что 63% россиян, которые работают дистанционно, хотят вернуться в офис.
63% работников желают или намерены как можно быстрее начать выполнять свои трудовые обязанности непосредственно в офисе. При этом отмечается снижение производительности труда на 35% (об этом сообщают представители кадровых служб и руководящего звена), — привели данные опроса в ТАСС.
В качестве причин снижения работоспособности опрошенные отметили: 33% — апатию и депрессию, 37% — недостаточность живого общения, 30% — отвлекающие факторы, такие как близкие люди, телевизор, приёмы пищи.
Однако среди IT-специалистов производительность труда возросла. При работе из дома она увеличилась на 17%.
Это объясняется тем, что для данных должностей требуется усидчивость, а интенсивность и частота взаимодействия с коллегами традиционно находится на невысоком уровне, — привели сообщение в ТАСС.
Согласно опросу, чтобы вернуть производительность труда на прежний уровень, работодатели ввели систему поощрений — 55%, 22% ввели штрафные санкции, 10% — дополнительное обучение и общение в неформальной обстановке, а 13% ничего не меняли.
Как писал NEWS.ru ранее, эксперты из Национального бюро экономических исследований США заявили об увеличении продолжительности рабочего дня и числа совещаний во время удалённой работы сотрудников из-за пандемии коронавируса. Так, они проанализировали деятельность 20 тысяч компаний в 16 городах США, Израиля и Европы. По их оценкам, продолжительность рабочего дня увеличилась на 48,5 минуты по сравнению с офисными показателями. Число совещаний выросло на 13%.
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Общество , Социология , ИТАР-ТАСС
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