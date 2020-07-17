Российские регионы прошли пик эпидемии

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Официальная статистика показывает, что все регионы России прошли пик заболеваемости COVID-19 и сейчас находятся в стадии угасания эпидемии, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

"Можно говорить о том, что во всех регионах России пройден пик, но говорить о стремительном угасании эпидемии нельзя. В разных регионах дела обстоят по-разному", — сказал он.

"Если посмотреть на карту, то видно, какова динамика распространения заболевания. В регионах, окрашенных "зеленым" цветом, фиксируется существенное снижение заболеваемости, "желтым" показаны регионы с медленным снижением, в "светло-красных" регионах положение удовлетворительное, ожидается снижение, "красные" же регионы еще находятся в зоне сильной турбулентности (индекс заболеваемости выше единицы — ред.)", — сказал Тавадян.

Как пояснил Тавадян, регионы сгруппированы по цветам, которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости — R. R — это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора . Он показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Если индекс меньше единицы, то заболеваемость угасает, если больше, то может начать расти.

Математик уточнил, что в группу "зеленых" регионов входят: Магаданская, Московская, Брянская, Тверская, Курская, Белгородская, Воронежская и Пензенская области, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Тува, Забайкалье, Приморье, Дагестан, Калмыкия и Чечня.

По расчетам Тавадяна, к "желтым" регионам относятся: Новгородская, Тульская, Липецкая, Саратовская, Рязанская, Челябинская, Ярославская, Владимирская, Ростовская, Тамбовская, Ивановская, Ленинградская, Иркутская, Волгоградская, Нижегородская, Калужская и Ульяновская области, а также Северная Осетия, Чукотка, Кабардино-Балкария, Карелия, Ингушетия, Татарстан, Республика Алтай, Камчатка, Якутия, Мордовия, Марий Эл, Ставрополье, Москва, Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

Ученый включил в группу "светло-красных" регионов: Калининградскую, Архангельскую, Смоленскую, Новосибирскую, Амурскую, Томскую, Астраханскую, Омскую, Костромскую, Свердловскую, Тюменскую и Вологодскую области, а также Башкирию, Бурятию, Чувашию, Хакасию, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий округ, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края.

"К регионам с пока еще сложной ситуацией (к "красным" — ред.) следует отнести Оренбургскую область, Коми, Севастополь, Орловскую область, Мурманскую область, Самарскую область, Кемеровскую область, Кировскую область, Удмуртию, Ненецкий АО, Еврейскую АО, Крым, Сахалинскую область, Курганскую область и Алтайский край", — сказал Тавадян.

Кроме того, ученый отметил ряд регионов, где статистика требует уточнения.

"Данные, которые даются на протяжении семи-десяти дней, остаются практически неизменными, что нехарактерно для динамики распространения или угасания заболевания. Также вызывают сомнения ничтожно малые показатели смертности, которые характерны для стран и областей, где был соблюден жесточайший карантин. Однако ни в одном субъекте России он в такой степени не наблюдался", — пояснил Тавадян.

К регионам, в которых статистика требует проверки, Тавадян отнес: Оренбургскую, Костромскую, Иркутскую, Мурманскую, Воронежскую, Тюменскую, Белгородскую, Брянскую, Кировскую, Кемеровскую и Волгоградскую области, Чечню, Приморье, Краснодарский край, Бурятию, Хабаровский край, Башкирию и Удмуртию.