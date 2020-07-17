«Эпидемия угасает»: все регионы России прошли пик заболеваемости

Все российские регионы прошли пик заболеваемости коронавирусом, считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. По его мнению, страна находится на стадии угасания эпидемии. Тем временем Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что и в столице не предвидится серьезного всплеска инфекции — по его словам более 20% москвичей уже получили антитела к коронавирусной инфекции, то есть произошла иммунизация населения.

— К 17 июля в мире зафиксировано 13 971 788 случаев заражения коронавирусом. 8 283 665 заболевших выздоровели, 593 143 пациентов с COVID-19 скончались.

— Французские ученые нашли общий симптом, встречающийся у пациентов с тяжелым течением COVID-19. Речь идет о дефиците интерферона — белка, выделяемого организмом для борьбы с вирусами, а также об усиленном воспалении. Такой вывод исследователи сделали после обследования 50 больных коронавирусной инфекцией.

— Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что серьезного всплеска заболеваемости в столице в ближайшее время ожидать не стоит. По его словам, в городе происходит иммунизация населения — более 20% обследованных москвичей уже имеют антитела к новой инфекции.

«При прохождении эпидемии в таких масштабах и без вакцины есть один только рецепт по остановке такого рода агрессивной инфекции — иммунная прослойка, люди, которые встретились с коронавирусом и имеют антитела», — подчеркнул градоначальник.

— При этом Собянин отметил, что скрыть реальную ситуацию с коронавирусом в Москве невозможно. Он пошутил, что Москва — «небольшой городок», где каждый может позвонить знакомому врачу, на станцию скорой помощи, в поликлинику или узнать у знакомых, болеет ли кто-то.

— Вместе с тем тестирование на коронавирус методом ПЦР теперь может пройти любой москвич. Как пояснил мэр Москвы, удобное время сдачи можно выбрать на две недели вперед.

— Официальная статистика показывает, что все регионы России прошли пик заболеваемости COVID-19 и сейчас находятся в стадии угасания эпидемии, сообщил РИА «Новости» эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Однако он все же предостерег от преждевременной радости. «Можно говорить о том, что во всех регионах России пройден пик, но говорить о стремительном угасании эпидемии нельзя. В разных регионах дела обстоят по-разному», — сказал эксперт. Он объяснил, что на карте, на которой регионы России обозначены зеленым, желтым, светло-красным и красным цветами, можно увидеть, где в России индекс заболеваемости достаточно низкий, а где обстановка остается достаточно тревожной.

— Правительство испанского автономного сообщества Арагон распорядилось уничтожить 92 700 норок из-за выявления у них коронавирусной инфекции. По словам советника арагонского правительства по сельскому хозяйству Хоакина Олона, убиты будут все животные в рамках превентивной меры.

— Из-за сложной ситуации с коронавирусом власти ряда округов штатов Аризона и Техас начали заказывать грузовики-рефрижераторы из-за нехватки мест в моргах. По данным телеканала CNN, речь идет об округах Камерон, Идальго и городе Сан-Антонио в Техасе.