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Рамблер, какие новости? 

Сергей Василенок 1 час назад
«Как прошла неделя» — Измены. Убийства. Музыка
Фото: Рамблер
"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер.
«Как прошла неделя?» — большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера.

Главное за неделю:

  1. Главные уголовные процессы недели (Фургал, Сафронов).
  2. Протестные акции (Москва, Минск). По этим темам шибко анализировать не будем — просто пройдёмся по фактам.
  3. MeToo в российском интернете. Сексуальные скандалы и увольнения.
  4. Возобновление международного авиасообщения и всплывшие недостатки внутреннего туризма.
  5. Spotify пришёл в Россию. Рассказываем о плюсах и минусах нового сервиса.
Подкаст доступен в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts, Яндекс. Музыке и Вконтакте.
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