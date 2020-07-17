"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер.
«Как прошла неделя?» — большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера.
Главное за неделю:
- Главные уголовные процессы недели (Фургал, Сафронов).
- Протестные акции (Москва, Минск). По этим темам шибко анализировать не будем — просто пройдёмся по фактам.
- MeToo в российском интернете. Сексуальные скандалы и увольнения.
- Возобновление международного авиасообщения и всплывшие недостатки внутреннего туризма.
- Spotify пришёл в Россию. Рассказываем о плюсах и минусах нового сервиса.
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