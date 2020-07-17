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СК опровергает версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой 

РИА Новости 2 часа назад
СК опроверг уничтожение тел членов царской семьи кислотой
Фото: Public Domain
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, опровергает версию о том, что тела убитых уничтожили с помощью серной кислоты, сообщила старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Марина Молодцова.
"Следственный эксперимент опроверг версию о том, что тела убитых уничтожили с использованием серной кислоты и огня", — сказала она в интервью газете "Известия".
Молодцова отметила, что другой эксперимент, в рамках которого в помещении с одинаковыми размерами, как в подвале Ипатьевского дома, были воспроизведены обстановка и обстоятельства расстрела семьи Николая II, опроверг доводы о том, что в такой маленькой по размерам комнате не могли разместиться 11 потерпевших и участники расстрела.
По ее словам, с момента возобновления дела в 2015 году было назначено 37 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские (антропологические), молекулярно-генетические, трасологические, почерковедческие и другие.
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было обнаружено захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы и трех дочерей, великих княжон). В 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии).
В 2000 году Русская православная церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако церковь не признала найденные останки подлинными из-за нехватки доказательств.
В июле 2018 года представитель СК РФ сообщил, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность найденных в районе Поросенкова лога под Екатеринбургом останков членам царской семьи и их окружению. Кроме того, специалисты установили родство императора Александра III, останки которого эксгумировали в Петропавловском соборе Петербурга, и погибшего человека, идентифицированного как Николай II.
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Общество , Марина Молодцова , Николай II , РПЦ , СКР , газета "Известия"
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