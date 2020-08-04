Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ленфильм» открылся для посетителей 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
«Ленфильм» открылся для посетителей
Фото: РИА Новости
Студия «Ленфильм» открылась для посетителей. Для поклонников кинематографа подготовлены экскурсии в культурно-выставочном центре.
Об этом сообщает НТВ.
Во время пандемии сотрудники обновили экспозицию. Например, можно увидеть платье Натальи Бондарчук и военный мундир Алексея Баталова из фильма «Звезда пленительного счастья».
Также представлены декорации из «Старика Хоттабыча», «Снежной королевы», «Золушки» и «Соловья».
Ранее гендиректор Объединённой сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин в беседе с НСН оценил посещаемость в августе.
Видео дня. Что известно о новом избраннике Светланы Бондарчук
RT на русском: последние новости
В Чечню из Москвы вернули более ста молодых людей на воспитание В Чечню из Москвы вернули более ста молодых людей на воспитание Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде В Мексике число выявленных случаев коронавируса превысило 416 тысяч В Мексике число выявленных случаев коронавируса превысило 416 тысяч
Общество , Алексей Баталов , Наталья Бондарчук
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Хабенский полысел и начинает утро с бутылки
Хабенский полысел и начинает утро с бутылки
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
Видео
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
00:26
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда
00:50
Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда
Массовая драка с участием десантников в День ВДВ попала на видео
00:57
Массовая драка с участием десантников в День ВДВ попала на видео
Автомобильную очередь на границе России и Абхазии сняли на видео
00:26
Автомобильную очередь на границе России и Абхазии сняли на видео
Ночные дорожные работы возле Кремля попали на видео
00:24
Ночные дорожные работы возле Кремля попали на видео
Пьяный чиновник-браконьер обматерил рыбинспектора
01:44
Пьяный чиновник-браконьер обматерил рыбинспектора
Происшествия Общество
С Кондулайнен произошло ЧП в больнице
02:45
С Кондулайнен произошло ЧП в больнице
Шоу-бизнес
«Произошедшее было похоже на Хиросиму и Нагасаки»
00:31
«Произошедшее было похоже на Хиросиму и Нагасаки»
Происшествия
Танковый бой под Наро-Фоминском попал на видео
00:50
Танковый бой под Наро-Фоминском попал на видео
Армия Войска
«Ефремов должен обязательно понести наказание»
00:11
«Ефремов должен обязательно понести наказание»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение