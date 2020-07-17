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Все российские регионы прошли пик эпидемии коронавируса 

Вечерняя Москва и ещё 2 42 минуты назад
Прошли пик: Что с эпидемией COVID-19 в РФ?
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Об этом сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Он отметил, что в настоящее время субъекты находятся в стадии угасания эпидемии. При этом эксперт уточнил, что в регионах ситуация с коронавирусом складывается по-разному.
Так, значительное снижение заболеваемости наблюдается в Московской, Курской, Пензенской, Брянской, Белгородской, Тверской, Магаданской, Воронежской областях, а также в Дагестане, Чечне, Адыгее, Туве, Забайкалье, Карачаево-Черкесии, Приморье и Калмыкии.
Медленное снижение заболеваемости COVID-19 существует в Нижегородской, Тамбовской, Липецкой, Ярославской, Рязанской, Новгородской, Тульской, Саратовской, Владимирской, Волгоградской, Ленинградской, Ростовской, Ивановской, Челябинской, Иркутской, Калужской и Ульяновской областях, а также в Москве, Ставрополье, Карелии, Марий Эл, Татарстане, Мордовии, Северной Осетии, на Чукотке, в Кабардино-Балкарии, Камчатке, Ингушетии, Республике Алтай, Якутии, Ханты-Мансийском округе и Красноярском крае.
Кроме того, к регионам с пока еще сложной ситуацией с коронавирусом относятся Коми, Севастополь, Оренбургская, Самарская, Мурманская, Кемеровская, Кировская, Сахалинская, Курганская, Орловская области, Удмуртия, Ненецкий АО, Еврейская АО, Алтайский край и Крым, сообщает РИА Новости.
В остальных регионах России ситуация с COVID-19 складывается удовлетворительно, и ожидается снижение заболеваемости.
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Общество , РИА Новости
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