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Учёный оценил возможность второй волны коронавируса в РФ 

News.ru и ещё 9 25 минут назад
Появление второй волны эпидемии коронавируса в России маловероятно, поскольку она свойственна странам, которые устраивали жёсткий карантин. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
По его словам, в России ограничения из-за COVID-19 соблюдали менее 80% населения, сообщает РИА Новости.
С одной стороны, благодаря такой недисциплинированности будет наблюдаться длинный «хвост» пандемии, число заражений будет значительным, но с другой стороны, не приходится ожидать второй волны, — пояснил эксперт.
Он считает, что в стране динамика заболеваний не изменится, пока не переболеют около 70% населения. Это приведёт к выработке коллективного иммунитета, и распространение коронавируса приостановится. Также на динамику способно повлиять появление вакцины, хотя её массовое использование может начаться не раньше 2021 года, отметил Тавадян.
Он добавил, что в России идёт работа над почти 150 вакцинами, но пока лишь одна из них одобрена для массовой вакцинации.
Однако ещё необходимо построить новые заводы для массового производства… ампул одобренной вакцины. Наладить логистические каналы их дистрибуции. Нужно провести кампании и убедить людей принять эти прививки, — указал эксперт.
Тавадян допускает, что при позитивном сценарии вакцинация может начаться только в первом квартале 2021 года, а к этому времени уже и коллективный иммунитет будет развит.
Судя по динамике заражений, в России ожидаемой критической массы заболевших, а значит, коллективного иммунитета, до сентября точно не будет, — подчеркнул эксперт.
Ранее NEWS.ru сообщал, что французские учёные выявили наиболее частый признак, характерный для больных тяжёлой формой COVID-19. В частности, у таких пациентов отмечалась нехватка интерферона и высокий уровень воспаления. В ходе исследования были проанализированы данные 50 человек, у которых коронавирус привёл к тяжёлым осложнениям.
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Общество , Видео , Наука и техника , РИА Новости
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