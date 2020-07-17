Суррогатное материнство стало криминальным бизнесом? 

В Москве арестовали проходящих по делу о торговле детьми от суррогатных матерей — среди них двое руководителей медцентров, трое врачей, переводчик и юрист. Также, по данным телеграм-канала Mash, под домашний арест отправлена суррогатная мать. Всем предъявлены обвинения, дома у них прошли обыски. Вину никто не признал.

В январе в частной квартире в Одинцове нашли нескольких младенцев, один из которых умер. Выяснилось, что дети от суррогатных матерей, с ними была няня, гражданка Украины, а родители — граждане Филиппин — занимаются оформлением бумаг. Тогда завели уголовное дело.

Еще одна громкая история произошла в июне, когда полиция обнаружила в московской квартире с нянями-китаянками пятерых грудничков, и тоже от суррогатных матерей. Детей планировали забрать граждане Китая, но из-за пандемии они не смогли приехать.

По данным следствия, начиная с 2014 года арестованные оказывали услуги суррогатного материнства, якобы минуя законодательство, а заказчики не передавали свой биоматериал, а просто покупали младенцев. Адвокат Вадим Кудрявцев считает, что криминальный след надо искать в агентствах, которые подыскивают суррогатных матерей.

Вадим Кудрявцев, адвокат: «Проблема в том, что очень много посредников. Из-за этого бизнес стал криминальным. Есть непосредственно медицинские центры, но они сами не подыскивают суррогатных мам. Есть специальные фирмы, и там много случаев, когда возбуждаются уголовные дела, когда дети признаются незаконными. Клиника отвечает за медицинскую программу. Женщина приходит туда, а как ее находят — это отслеживает сама мама, у которой договор с суррогатной. Но очень часто они, например, находятся за границей, грубо говоря, они оплачивают посреднику. То есть последние дела уголовные, которые были заведены, когда там и строительные компании занимались суррогатным материнством, и какие-то продюсерские центры».

Пока решаются бюрократические вопросы, дети должны быть под присмотром либо суррогатной матери, либо находиться в клинике. И то, что младенцы были в частной квартире с чужими людьми, могло стать поводом для возбуждения уголовного дела.

Среди арестованных генеральный директор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников, который, по данным «МК», подыскивал суррогатную мать для Пугачевой и Галкина. Позже Галкин сказал, что не знаком с Мельниковым. Однако и другие имена достаточно известны в медицинской среде. К примеру, Тарас Ашитков считается одним из лучших эмбриологов страны, остальные тоже заслуженные врачи.

Под стражей оказался и юрист «Росюрконсалтинга», который помогал оформлять детей. Директор этой компании, эксперт в области репродуктивного права и суррогатного материнства Константин Свитнев считает, что дело сфабриковано.

Константин Свитнев, директор «Росюрконсалтинга»: «Дело абсолютно фейковое, сшитое на живую нитку из надерганных где попало фактов, дело это развалится в любом суде. Это не просто люди, это ученые. Суррогатное материнство не имеет ничего общего с торговлей детьми, суррогатная мать не имеет генетической кровной связи с теми детьми, которых вынашивает. Но родители эту связь имеют. Тот ребенок… Вот сейчас часто говорят и пишут „причинение смерти по неосторожности“. Да, малыш родился очень больным, ему делали операцию на мозге после родов. К сожалению, он не пережил. Хотя диагноз стоит „синдром внезапной смерти новорожденных“. Эти филиппинцы, которые являются родителями, муж был бесплоден, стерилен. И Тарас Вячеславович провел уникальную операцию по извлечению нескольких здоровых сперматозоидов, что подтверждено документально. И следствие считает, что человек, который перенес эту операцию, приехал, чтобы купить чужого ребенка».

Заложниками ситуации стали дети, которые сейчас, видимо, находятся в доме ребенка. По закону необходимо провести генетическую экспертизу и установить родителей, но закрытые границы этому мешают. Россия одна из немногих стран, где суррогатное материнство разрешено. При этом нет специального регулирующего закона, но отдельные положения есть в Семейном кодексе и в законах «Об основах охраны здоровья граждан» и «Об актах гражданского состояния».

Между биологическими родителями, клиникой и суррогатной матерью заключается договор. Общая стоимость всех процедур — от 1,5 млн до 3,5 млн рублей. При этом суррогатная мать получает около полумиллиона плюс расходы на ЭКО, ведение беременности и роды. После рождения ребенка суррогатная мать пишет отказ, а генетические родители оформляют свидетельство о рождении на себя.