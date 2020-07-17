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Путин поздравил Алексея Рыбникова с 75-летием 

ТАСС и ещё 7 45 минут назад
Путин поздравил Алексея Рыбникова с 75-летием
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил композитора, народного артиста России Алексея Рыбникова с 75-летием. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.
"Многие годы вы сохраняете верность своему призванию, успешно осуществляете яркие, неординарные, интересные проекты. Ваше творчество, замечательные, всегда узнаваемые мелодии, в которых блестяще соединились лучшие традиции музыкального искусства и смелые, новаторские идеи, стали настоящим явлением в культурной жизни страны, обогатили отечественную эстраду, театр и кинематограф", — отметил глава государства.
Президент пожелал композитору здоровья и неиссякаемого вдохновения.
Алексей Рыбников — российский композитор, народный артист РФ (1999). Широкую известность Рыбникову принесли написанные им рок-оперы "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (на слова Павла Грушко) и "Юнона и Авось" (на основе поэмы Андрея Вознесенского), поставленные на сцене Театра им. Ленинского комсомола режиссером Марком Захаровым в 1976, 1981 годах соответственно. В 1988 году Рыбников основал при Союзе композиторов производственно-творческое объединение "Современная опера", на основе которого в 1992 году был создан Театр Алексея Рыбникова. В репертуаре театра, в котором Рыбников занимает пост художественного руководителя, — мюзикл "Буратино" (2005), шоу "Красная шапочка" (2006), спектакли "Аллилуйя любви" (2012), "Глазами клоуна" (2014) и другие.
С 2017 года Рыбников возглавляет совет Союза композиторов России. Композитор является лауреатом Государственной премии РФ в области киноискусства за работу над фильмом "Звезда" (2002 года), награжден орденом Дружбы (2006), орденом Почета (2010), а также был удостоен призов кинофестиваля "Кинотавр", премий "Ника" и "Золотой орел".
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Общество , Политика , Алексей Рыбников , Андрей Вознесенский , Марк Захаров , Владимир Путин
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