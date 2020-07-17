Спорт по ваучеру: Новый вид поддержки предложат россиянам

Чтобы стимулировать спрос россиян на услуги небольших спортивных центров и школ, государство может ввести социальные сертификаты для различных категорий населения. Например, предоставлять такие ваучеры малоимущим гражданам или людям, которым необходима реабилитация после болезней и травм. Эту идею сейчас прорабатывают в комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП). Концептуально её уже одобрили в Минэкономразвития.
Спорт требует стабильного спроса
Сегодня большинство отраслей экономики, которые наконец смогли открыться после пандемических ограничений, уже выходят на докризисный уровень. И зачастую показатели растут опережающими темпами, заметил зампредседателя комиссии Госдумы Айрат Фаррахов. Однако в комиссии считают, что это всего лишь эффект отложенного спроса и низкой базы (когда заметные темпы роста объясняются низким стартовым показателем), которая возникла в условиях локдауна.
Поэтому депутаты не снимают с повестки дня вопросы поддержки малого и среднего бизнеса. На особом счету — спортивная отрасль. «Если смотреть на цифры по онлайн-кассам, то в этой сфере прирост наполовину меньше, чем в других отраслях», — отметил Айрат Фаррахов.
Кроме того, добавил он, никуда не делись задачи оздоровления населения, тем более в нынешних условиях. В рамках нацпроекта «Демография» создано два федеральных проекта: «Спорт — норма жизни» и «Укрепление общественного здоровья». По мнению депутатов, в нынешнем состоянии и без поддержки государства отрасль не готова выполнить целевые показатели этих документов.
На фитнес по ваучеру
В комиссии Госдумы создана рабочая группа, которая сосредоточена именно на проблемах МСП в сфере физкультуры и спорта. В июне члены рабочей группы, среди которых заслуженный мастер спорта России, депутат Госдумы Ирек Зиннуров, направили свои предложения по поддержке отрасли на рассмотрение Правительства. Это концепция, которая включает как антикризисные меры, так и поддержку спортивной индустрии на перспективу. 15 июля Министерство экономического развития направило депутатам свой отзыв, в котором выразило поддержку предложенным мерам, но при условии их проработки с Министерством спорта. По словам же Айрата Фаррахова, фактически это уже согласовано с Минспорта, так как представители ведомства входят в состав думской рабочей группы.
Концепция (есть в распоряжении «Парламентской газеты») включает несколько конкретных мер. Одна из них предусматривает создание в этом году целевой программы по стимулированию спроса на спортивные услуги за счёт социальных сертификатов (ваучеров). Благодаря им граждане определённых категорий смогут посещать спортивные мероприятия или занятия в спортклубах, фитнес-центрах и частных физкультурных школах, а расходы возьмёт на себя государство.
«Это может быть сделано и в виде социального вычета. Или этот формат можно подключить к программам реабилитации, ведь во многих случаях она может проходить с привлечением специалистов и мощностей, которые есть у физкультурно-оздоровительного сектора. Это может быть и программа по выдаче таких сертификатов, например, малоимущим гражданам», — обозначил возможные варианты применения сертификатов Айрат Фаррахов.
Он уточнил, что на данном этапе законодатели согласовывают саму идею такой программы, а конкретные детали будут проработаны позднее.
Задачи на перспективу
Второй важный блок концепции подразумевает разработку отдельной статьи в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства», которая будет посвящена государственной поддержке МСП в сфере физкультуры и спорта. По словам Айрата Фаррахова, такие меры будут исходить из тех приоритетов, которые стоят сегодня перед сферой спорта: оздоровление и максимальное вовлечение в спорт граждан. «Очень важно устранить все препятствия для развития бизнеса в спортивной сфере, этому и будет посвящена новая статья в законе», — пояснил он.
Очень важно устранить все препятствия для развития бизнеса в спортивной сфере, этому и будет посвящена новая статья в законе По словам депутата, среди форматов могут быть и налоговые меры, и стимулирование спроса, и снижение административной нагрузки. Также сами предприниматели просят расширить их возможности по участию в государственном заказе, например, в организации спортивных мероприятий и работе спортшкол.
«Это не только антикризисные меры, это уже работа на перспективу. Создание конкурентной рыночной среды в этой сфере позволит, с одной стороны, получить доступные цены, а с другой стороны — новые возможности для трудоустройства», — подчеркнул Айрат Фаррахов.