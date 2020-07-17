Спорт по ваучеру: Новый вид поддержки предложат россиянам

Чтобы стимулировать спрос россиян на услуги небольших спортивных центров и школ, государство может ввести социальные сертификаты для различных категорий населения. Например, предоставлять такие ваучеры малоимущим гражданам или людям, которым необходима реабилитация после болезней и травм. Эту идею сейчас прорабатывают в комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП). Концептуально её уже одобрили в Минэкономразвития

Спорт требует стабильного спроса

Сегодня большинство отраслей экономики, которые наконец смогли открыться после пандемических ограничений, уже выходят на докризисный уровень. И зачастую показатели растут опережающими темпами, заметил зампредседателя комиссии Госдумы Айрат Фаррахов . Однако в комиссии считают, что это всего лишь эффект отложенного спроса и низкой базы (когда заметные темпы роста объясняются низким стартовым показателем), которая возникла в условиях локдауна.

Поэтому депутаты не снимают с повестки дня вопросы поддержки малого и среднего бизнеса. На особом счету — спортивная отрасль. «Если смотреть на цифры по онлайн-кассам, то в этой сфере прирост наполовину меньше, чем в других отраслях», — отметил Айрат Фаррахов.

Кроме того, добавил он, никуда не делись задачи оздоровления населения, тем более в нынешних условиях. В рамках нацпроекта «Демография» создано два федеральных проекта: «Спорт — норма жизни» и «Укрепление общественного здоровья». По мнению депутатов, в нынешнем состоянии и без поддержки государства отрасль не готова выполнить целевые показатели этих документов.

На фитнес по ваучеру

В комиссии Госдумы создана рабочая группа, которая сосредоточена именно на проблемах МСП в сфере физкультуры и спорта. В июне члены рабочей группы, среди которых заслуженный мастер спорта России, депутат Госдумы Ирек Зиннуров , направили свои предложения по поддержке отрасли на рассмотрение Правительства. Это концепция, которая включает как антикризисные меры, так и поддержку спортивной индустрии на перспективу. 15 июля Министерство экономического развития направило депутатам свой отзыв, в котором выразило поддержку предложенным мерам, но при условии их проработки с Министерством спорта . По словам же Айрата Фаррахова, фактически это уже согласовано с Минспорта, так как представители ведомства входят в состав думской рабочей группы.

Концепция (есть в распоряжении «Парламентской газеты») включает несколько конкретных мер. Одна из них предусматривает создание в этом году целевой программы по стимулированию спроса на спортивные услуги за счёт социальных сертификатов (ваучеров). Благодаря им граждане определённых категорий смогут посещать спортивные мероприятия или занятия в спортклубах, фитнес-центрах и частных физкультурных школах, а расходы возьмёт на себя государство.

«Это может быть сделано и в виде социального вычета. Или этот формат можно подключить к программам реабилитации, ведь во многих случаях она может проходить с привлечением специалистов и мощностей, которые есть у физкультурно-оздоровительного сектора. Это может быть и программа по выдаче таких сертификатов, например, малоимущим гражданам», — обозначил возможные варианты применения сертификатов Айрат Фаррахов.

Он уточнил, что на данном этапе законодатели согласовывают саму идею такой программы, а конкретные детали будут проработаны позднее.

Задачи на перспективу

Второй важный блок концепции подразумевает разработку отдельной статьи в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства», которая будет посвящена государственной поддержке МСП в сфере физкультуры и спорта. По словам Айрата Фаррахова, такие меры будут исходить из тех приоритетов, которые стоят сегодня перед сферой спорта: оздоровление и максимальное вовлечение в спорт граждан. «Очень важно устранить все препятствия для развития бизнеса в спортивной сфере, этому и будет посвящена новая статья в законе», — пояснил он.

Очень важно устранить все препятствия для развития бизнеса в спортивной сфере, этому и будет посвящена новая статья в законе По словам депутата, среди форматов могут быть и налоговые меры, и стимулирование спроса, и снижение административной нагрузки. Также сами предприниматели просят расширить их возможности по участию в государственном заказе, например, в организации спортивных мероприятий и работе спортшкол.