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В России могут ужесточить наказания за преступления против пожилых 

Газета.Ru 2 часа назад
В РФ ужесточат наказания за преступления против пожилых
Фото: РИА Новости
В Госдуме предложили законопроект, согласно которому преступления против людей старше 75 лет считаются отягчающим обстоятельством, рассказала разработчик документа, член комитета ГД по социальной политике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом пишет "Известия".
Отмечается, что изменения могут коснуться пункта "з" ст. 63 Уголовного кодекса (обстоятельства, отягчающие наказание).
По данным Генеральной прокуратуры, за прошлый год против пожилых людей совершили 177,5 тыс. преступлений. Чаще всего пенсионеры становятся жертвами мошенников или получают физические увечья.
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Общество , Светлана Бессараб , Госдума , газета "Известия"
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