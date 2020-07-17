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Independent (Великобритания): россияне пользуются лазейкой для поездок на средиземноморские пляжи во время карантина 

ИноСМИ и ещё 7 6 часов назад
Россияне нашли способ вылететь на заграничные курорты во время пандемии коронавируса. Поскольку Александр Лукашенко отказался вводить запреты из-за эпидемии, Минск превратился в «главный воздушный хаб» России, рассказывает британское издание.
Стремясь попасть на средиземноморские пляж, россияне, испытывающие крайнюю потребность в летнем отдыхе, используют лазейку за рубежом, которая позволяет им обойти карантинные ограничения.
По имеющейся информации, путешественники, жаждущие летнего солнца, пользуются «условной» границей между Россией и Белоруссией.
По данным портала Traveller.com, россияне едут в Минск, столицу Белоруссии, где проводимые проверки минимальны. Такая поездка занимает семь часов.
По прибытии россияне пользуются тем, что в этой стране режим в условиях пандемии коронавируса менее строгий, и свободно улетают оттуда в страны Средиземноморья.
В Белоруссии, не имеющей выхода к морю, нет никаких ограничений, связанных с Covid-19, и президент Александр Лукашенко в марте заявил: «Здесь нет вирусов никаких. Вот вы же не заметили, как они летают? И я тоже не вижу».
Несмотря на это, на сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала в этой стране с населением около 9,5 миллиона человек почти 75 тысяч случаев заболевания этим вирусом, а также 464 случая смерти.
«С тех пор, как (в России) был введен карантин, Минск стал Касабланкой, главным перекрестком для россиян, которые хотят выехать за пределы страны», — говорит российский бизнесмен с израильским паспортом Максим Валецкий, у которого семья живет в Лондоне.
С тех пор, как Кремль в конце марта закрыл зарубежные рейсы, он якобы уже четыре раза использовал этот объездной маршрут.
Внутренние поездки по России разрешены, хотя жителям советуют этим летом оставаться дома. Но многие стремятся отправиться дальше на более обустроенные, раскрученные и популярные среди туристов курорты.
«Я хочу ехать отдыхать туда, куда хочу, и уж точно не на российское побережье Черного моря», — поделилась своими планами с Traveller.com 44-летняя Елена Венедиктова, агент по недвижимости из Москвы, которая забронировала с первого августа двухнедельный отдых на египетском курорте Хургада на Красном море, куда полетит через Белоруссию.
«Европа, может, и закрыта, но для отдыха на море есть много других направлений. Просто надо постараться, приложить немного усилий», — сказала она.
По числу инфицированных Россия занимает четвертое место в мире, несмотря на ослабление ограничений, введенных из-за вспышки коронавируса, и заявление Владимира Путина о том, что россияне «заставили эпидемию отступить».
На сегодняшний день ВОЗ зарегистрировала в стране 734 тысяч случаев заболевания Covid-19 и почти 11500 смертей.
Главный инфекционист Орловской области Виктория Адоньева сомневается в достоверности официальных статистических данных и говорит, что в больнице, где она работает, и в других больницах Орла свободных коек нет.
«Мы растем. Плато не будет», — сказала она.
«О какой стабилизации, о каком снятии ограничений может идти речь?».
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Комментарии
Общество , Видео , Статьи , Коронавирус , Елена Венедиктова , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Максим Валецкий , ВОЗ , Минск , Великобритания
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