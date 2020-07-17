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На том же уровне: статистика по коронавирусу за сутки 

Мария Иванова и ещё 24 46 минут назад
За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 6 406, до 759 203 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
Накануне был зафиксирован прирост в 6 428 человек, за день до этого — 6 422, еще днем ранее — 6 248.
У 26 процентов новых пациентов нет симптомов заболевания.
За последние 24 часа еще 7 681 россиянин выписался после выздоровления, 186 пациентов с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 539 373 пациента, 12 123 человека скончались.
Новые случаи обнаружены в 83 регионах. Больше всего: Москва (575), Свердловская область (301), Ханты-Мансийский АО (249), Санкт-Петербург (244), Алтайский край (228), Нижегородская область (216), Ямало-Ненецкий АО (206), Иркутская область (193), Московская область (166), Мурманская область (163).
За ними следуют: Челябинская область (131), Ставропольский край (129), Красноярский край (129), Хабаровский край (119), Новосибирская область (117), Архангельская область (116), Оренбургская область (115), Воронежская область (109), Омская область (106), Ульяновская область (103).
Менее 100 новых случаев: Пермский край (98), Ростовская область (97), Волгоградская область (94), Саратовская область (94), Тюменская область (84), Приморский край (75), Коми (73), Краснодарский край (66), Самарская область (62), Ивановская область (61), Башкирия (60), Сахалинская область (59), Кировская область (56), Чувашия (55), Якутия (55), Курганская область (52), Томская область (52), Тульская область (51).
Менее 50: Кемеровская область (48), Карелия (47), Ярославская область (45), Ленинградская область (45), Смоленская область (44), Дагестан (44), Бурятия (44), Удмуртия (43), Республика Алтай (43), Амурская область (43), Владимирская область (42), Орловская область (42), Тамбовская область (42), Белгородская область (41), Астраханская область (41), Калмыкия (40).
Менее 40: Рязанская область (39), Мордовия (38), Калужская область (37), Пензенская область (36), Хакасия (36), Курская область (34), Камчатский край (34), Забайкальский край (33), Тыва (32), Брянская область (31), Липецкая область (31), Татарстан (31), Вологодская область (30), Тверская область (28), Карачаево-Черкессия (28), Псковская область (27), Ингушетия (27), Марий Эл (27), Кабардино-Балкария (25), Магаданская область (22), Костромская область (20).
Менее 20: Новгородская область (19), Адыгея (18), Северная Осетия (17), Чечня (17), Крым (17), Калининградская область (14), Еврейская АО (4), Ненецкий АО (1).
Как сообщал «Рамблер», к 17 июля в России провели более 24,3 миллиона тестов на коронавирус, 311 тысяч из них — за последние сутки.
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Общество , Видео
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