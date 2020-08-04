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В Крыму проведут эксперимент по искусственному вызову дождей 

Парламентская газета и ещё 12 27 минут назад
В Крыму проведут эксперимент по вызову дождей
Фото: PIXABAY.COM
Комитет по водному хозяйству и мелиорации Крыма объявил конкурс на проведение экспериментальных авиационных работ с целью искусственного вызова дождей. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте госзакупок.

«Выполнение экспериментальных авиационных работ по активному воздействию с целью искусственного увеличения осадков для притока воды в водные объекты Республики Крым», — говорится в электронной форме.

Выполнение работ оценивается на сумму 25,464 миллиона рублей. Общий планируемый налет самолета — не менее 25 часов. Исполнитель должен обеспечить искусственное увеличение осадков на территории полуострова не менее 15% от месячной (сезонной) суммы.
Работы планируется осуществлять с применением самолета, оборудованного азотным генератором и устройствами для отстрела пиропатронов с йодистым серебром. Отмечается, что используемые реагенты и порядок их применения для выполнения работ должны соответствовать специальному документу Росгидромета от 2002 года.
Потенциальные подрядчики могут подавать заявки до 25 августа.
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Комментарии
Общество , Росгидромет , Республика Крым
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