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В Челябинской области сняли ряд ограничений по коронавирусу 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
В Челябинской области отменили ограничения по COVID-19
Фото: РИА Новости
Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии части ограничений, теперь могут работать кафе, рестораны, салоны красоты, бани и сауны, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений в регионе. Так, могут возобновить работу рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные и иные предприятия общественного питания", — говорится в сообщении.
Также в полном объеме возобновляется работа салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань и саун, уточняется в сообщении.
Кроме того, в парках и других общественных пространствах смогут начать работу аттракционы, добавляется в сообщении.
По данным пресс-службы, вернуться к работе можно только с соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора.
Пресс-служба добавляет, что в регионе продолжает действовать масочный режим. По поручению Алексея Текслера будут усилены проверки организаций, работающих в сферах торговли и услуг на предмет соблюдения санитарных требований. Также в регионе действует режим повышенной готовности до 26 июля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Общество , Алексей Текслер , Роспотребнадзор , Челябинская Область
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