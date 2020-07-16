Фургал не одобрил митинги в свою поддержку

"Никакого отношения к протестам он не имеет. Он благодарит жителей за поддержку. Но он заявил в суде, что, как губернатор, не одобряет массовых выступлений и хочет, чтобы они действовали в рамках действующего законодательства", - сказал адвокат.
Заседание Мосгорсуда по жалобе на арест Фургала прошло в закрытом режиме, суд оставил губернатора под стражей.
Несанкционированные акции в поддержку Фургала начались в Хабаровске в субботу, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что задержание Фургала – событие жесткое, достаточно нетривиальное, поэтому "есть какая-то реакция". При этом, подчеркнул он, правоохранители никогда бы не стали задерживать действующего губернатора, если бы у них не было стопроцентного обоснования.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.