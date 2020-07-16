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Шествие «Бессмертного полка» не состоится 26 июля

Вечерняя Москва
1 час назад
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Шествие «Бессмертного полка» не будут проводить 26 июля, сообщили организаторы мероприятия в четверг, 16 июля.
Шествие «Бессмертного полка» 26 июля отменили из-за коронавируса
Фото: ТАССТАСС
Решение об организации марша примут после стабилизации ситуации с коронавирусом в стране.
Ранее СМИ написали, что шествие, перенесенное из-за пандемии коронавируса с 9 мая на 26 июля, могут отложить повторно, причем по той же причине. По другим данным, марш могут перенести из-за прогнозируемой жары и духоты.
Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил провести марш акции «Бессмертный полк» 26 июля. Глава государства отметил, что это еще один день ратной славы — День Военно-морского флота РФ. Российский лидер также приказал в этот день организовать традиционный военно-морской парад на главных базах Военно-морского флота РФ.
В 2020 году 9 мая акция «Бессмертный полк» проводилась в онлайн-режиме из-за пандемии COVID-19. Всего ее участниками стали практически три миллиона человек.
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Общество,Владимир Путин
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