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Шествие «Бессмертного полка» могут перенести на год 

Артём Кульша 38 минут назад
Шествие движения «Бессмертный полк России», возможно, не следует проводить в 2020 году. Об этом, как сообщается на сайте движения, заявил актер и сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка» Василий Лановой.
Шествие «Бессмертного полка» проходит 9 мая. В 2020 году, как сообщал «Рамблер», оно было перенесено из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее президент России Владимир Путин предложил провести его в День Военно-морского флота России — 26 июля.
Сегодня состоялось заседание центрального штаба движения «Бессмертный полк». В ходе него сопредседатель штаба Елена Цунаева заявила, что проведение шествия с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты, в том числе с соблюдением социальной дистанции, противоречит духу «Бессмертного полка».
«Это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями», — объяснила она.
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Общество , Видео , Василий Лановой , Елена Цунаева , Владимир Путин
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