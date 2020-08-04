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На Кубани от коронавируса умер замглавы Горячего Ключа 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Замглавы Горячего Ключа умер от коронавируса
Фото: Instagram
Заместитель главы города Горячий Ключ в Краснодарском крае Николай Батманов, заразившийся коронавирусом, скончался. Об этом сообщил мэр города Александр Кильганкин на своей странице в соцсети Instagram во вторник.

"Скончался мой заместитель Николай Батманов. Ему было всего 53 года. Николай Дмитриевич проходил лечение от коронавируса в краевой инфекционной больнице. К сожалению, болезнь оказалась сильнее", — говорится в сообщении.

Глава города также выразил соболезнования родным и близким умершего.
На Кубани за все время пандемии зафиксировали 8 704 случая заражения коронавирусом, при этом 7 463 человека уже выздоровели, 119 человек умерли. 39 пациентов находятся в тяжелом состоянии в больницах края на ИВЛ. В последние дни в Краснодарском крае отмечают рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Во вторник сообщалось о 119 новых случаях.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 18,3 млн человек, более 693 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировали 861 423 случая заражения, выздоровел 661 471 человек, умер 14 351. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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Общество , COVID-19 , Правительство РФ , Горячий Ключ , Краснодарский Край
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