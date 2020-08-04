Замглавы Горячего Ключа умер от коронавируса

"Скончался мой заместитель Николай Батманов. Ему было всего 53 года. Николай Дмитриевич проходил лечение от коронавируса в краевой инфекционной больнице. К сожалению, болезнь оказалась сильнее", — говорится в сообщении.

Глава города также выразил соболезнования родным и близким умершего.

На Кубани за все время пандемии зафиксировали 8 704 случая заражения коронавирусом, при этом 7 463 человека уже выздоровели, 119 человек умерли. 39 пациентов находятся в тяжелом состоянии в больницах края на ИВЛ. В последние дни в Краснодарском крае отмечают рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Во вторник сообщалось о 119 новых случаях.