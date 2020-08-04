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В Подмосковье ужесточили контроль масочного режима 

Парламентская газета и ещё 7 26 минут назад
В Подмосковье ужесточили контроль масочного режима
Фото: АГН "Москва"
Контроль за соблюдением масочного режима ужесточили в транспорте Московской области, число рейдов в утренние и вечерние часы увеличено, заявили в пресс-службе Минтранса региона. Об этом сообщает во вторник РИА «Новости».
Согласно сообщению, управление регионального административно-транспортного контроля минтранса Московской области совместно с транспортной полицией со вторника усилили проверки пассажиров на наличие масок. Уточняется, что массовые рейды проходят в утренние и вечерние часы в общественном транспорте, на железнодорожных станциях, пересадочных узлах и вокзалах на территории всего субъекта.
Ранее эксперт заявил, что медицинские маски, используемые для профилактики распространения COVID-19, следует чаще менять в жаркую погоду, так как они быстрее теряют эффективность.
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