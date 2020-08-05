В российском регионе отменили «масочные» штрафы

Законодательное собрание Свердловской области признало утратившим силу статью о неисполнении требований губернатора, связанных с профилактикой и остановкой распространения коронавируса (статья 38 закона "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области").

— Речь идет о признании недействительной статьи закона, вводившей ответственность за несоблюдение требований указа губернатора Свердловской области о режиме повышенной готовности, — цитирует пресс-служба органа председателя законодательного собрания Людмилу Бабушкину. — Сейчас вопрос административной ответственности урегулирован федеральным законодательством, и теперь нет необходимости сохранять эту статью в областном законе.

Она отметила, что закон был нужен для того, чтобы обратить внимание граждан на соблюдение вводимых губернатором правил поведения во время пандемии коронавируса.

Указ о введении режима повышенной готовности на территории региона (№100-УГ) включает в себя соблюдение самоизоляции, социальной дистанции и масочный режим.

Утративший силу закон подразумевал наложение штрафа на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от пятидесяти до ста тысяч, на юрлиц — от пятисот тысяч до миллиона рублей.

Кстати

По данным оперативного штаба области по борьбе с коронавирусом, за последние сутки на Среднем Урале зарегистрировано 182 новых случая заболевания. Победили болезнь 96 человек, 9 пациентов умерли. Общее количество зарегистрированных случаев в регионе составляет 21361.