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На Среднем Урале отменили местные штрафы за нарушение масочного режима 

Российская Газета и ещё 4 26 минут назад
В российском регионе отменили «масочные» штрафы
Фото: ТАСС
Законодательное собрание Свердловской области признало утратившим силу статью о неисполнении требований губернатора, связанных с профилактикой и остановкой распространения коронавируса (статья 38 закона "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области").

— Речь идет о признании недействительной статьи закона, вводившей ответственность за несоблюдение требований указа губернатора Свердловской области о режиме повышенной готовности, — цитирует пресс-служба органа председателя законодательного собрания Людмилу Бабушкину. — Сейчас вопрос административной ответственности урегулирован федеральным законодательством, и теперь нет необходимости сохранять эту статью в областном законе.

Она отметила, что закон был нужен для того, чтобы обратить внимание граждан на соблюдение вводимых губернатором правил поведения во время пандемии коронавируса.
Указ о введении режима повышенной готовности на территории региона (№100-УГ) включает в себя соблюдение самоизоляции, социальной дистанции и масочный режим.
Утративший силу закон подразумевал наложение штрафа на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от пятидесяти до ста тысяч, на юрлиц — от пятисот тысяч до миллиона рублей.
Кстати
По данным оперативного штаба области по борьбе с коронавирусом, за последние сутки на Среднем Урале зарегистрировано 182 новых случая заболевания. Победили болезнь 96 человек, 9 пациентов умерли. Общее количество зарегистрированных случаев в регионе составляет 21361.
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Комментарии 2
Общество , Людмила Бабушкина , Свердловская Область
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