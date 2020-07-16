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В России захотели отслеживать выезжающих за границу 

Lenta.ru 23 минуты назад
В России захотели отслеживать выезжающих за границу
Фото: ТАСС
В России захотели отслеживать состояние здоровья прилетающих из-за границы граждан с помощью портала Госуслуг. Об введении новых правил в четверг, 16 июля, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
«Российские граждане, прибывающие регулярными рейсами из зарубежных стран, при регистрации на рейс (…) заполняют на портале специальную форму и в течение трех календарных дней загружают туда результаты тестирования на коронавирус», — говорится в постановлении ведомства.
Также, отмечается в документе, прибывающим в страну россиянам и иностранным гражданам потребуется заполнить анкету по прилагаемой форме на борту самолета. Опросники будут передавать в территориальный орган Роспотребнадзора по месту их дальнейшего следования.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывших в страну туристов при условии наличия у них справки об отсутствии коронавируса. Иностранцы должны иметь документ при себе или сделать его по прилете, граждане России могут пройти процедуру тестирования на территории страны. В противном случае им придется в течение двух недель оставаться на карантине.
10 июля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что процесс снятия ограничений и возобновления международного авиасообщения в России начнется 15 июля. С этого дня авиационные власти страны будут проводить переговоры с другими государствами по вопросу восстановления перевозок.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта из-за пандемии коронавируса. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.
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